Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду. Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте. Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет! Угадайте кого они боятся
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
пример крутой, но это удача, наверное, не система. я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США. смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо
rjkz написав:Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
пример крутой, но это удача, наверное, не система. я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США. смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо
Да пример-то г@вно. Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд. Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.
rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Років 15 назад 3500 долларов було досить пристойною зарплатою в США. Зараз це 6000 - 7000 доларів. Гроші друкують швидше, а ніж будують будинки(с) Навіть якщо ці будинки каркасники з гов. та палок.