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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11516115171151811519>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:24

  uaprofi написав:причём где то 80% людей при возможности таки будут

Скоріше, 75%.
Ті ж самі(((((
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 10:58

  Investor_K написав:А что делать человеку, если у него есть деньги?


есть времена, что нужно "ничего не делать".
быть в деньгах - тут нет ничего плохого
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:57

  rjkz написав:
  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

пример крутой, но это удача, наверное, не система.
я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США.
смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо
beee
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:49

  beee написав:
  rjkz написав:Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

пример крутой, но это удача, наверное, не система.
я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США.
смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо

Да пример-то г@вно.
Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд.
Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:10

  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

Років 15 назад 3500 долларов було досить пристойною зарплатою в США.
Зараз це 6000 - 7000 доларів.
Гроші друкують швидше, а ніж будують будинки(с)
Навіть якщо ці будинки каркасники з гов. та палок.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:15

  flyman написав:в когось уже в КМУ мир в очах

От же ж редіски, замість того щоб дозволили не платити за бензин, хліб, чи лосося заборонили не платити за спожиту комуналку….
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:18

  Richi написав:Да пример-то г@вно.
Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд.
Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.

Однозначно
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:25

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
Менше читайте всіляке інфолайно. Не можна накласти арешт на третіх осіб, навіть якщо вони родичі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:40

Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті
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