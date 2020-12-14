rjkz написав:

beee написав: У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.

Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.

Зато як підняв всім настрій.



А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!

Угадайте кого они боятся У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.Зато як підняв всім настрій.А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!Угадайте кого они боятся

Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.После этого я только ремонт на венике сделал.Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).Я другой пример хочу привести.Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.