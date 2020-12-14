Теж стояли в черзі?Первый написав:Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Теж стояли в черзі?
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:47
Задзеркалля якесь. З такою динамикою божевілля уявляю, що буде через рік. Спливають тільки такі картинки
Востаннє редагувалось Rack в Вів 09 січ, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ні Друзяшки нотаріуси.
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:06
Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:11
чим більше, тим краще, не класти всі яйця в одну корзину - диверсифікація!
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:22
Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:37
при дихвіситі бюджета 40ярдів нікомунепотрібних і без помочі портнерів двине
Додано: Вів 09 січ, 2024 14:45
Цілком реалістичний варіант.
За 40 000$ "хрущовку" без ремонта вже зараз можна купити десь на околицях.
Ще півроку-рік-два - і в прицентраллі можна буде затаритись, кому треба
"Первый написав:
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну"
Перший подав "звук"((((
Первинка дешевшає в доларах, в курсі?
Її мало хто купляє - недобудів десятки стоять по всьому Києву.
"Вторинка" якось тримається, поки що.
Поки що. Скоро й вона посиплеться.
З врахуванням ситуації, яка склалась на цій території - ніякі оселі і сертифікати не компенсують колосальні пройопи укро-їліти за 33 минулі роки.
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