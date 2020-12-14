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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Первый написав:Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті
Теж стояли в черзі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:47

  Первый написав:Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті

Задзеркалля якесь. З такою динамикою божевілля уявляю, що буде через рік. Спливають тільки такі картинки
Зображення
Востаннє редагувалось Rack в Вів 09 січ, 2024 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ні Друзяшки нотаріуси.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:06

Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:11

  UA написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

Любовница Must Have :mrgreen:

чим більше, тим краще, не класти всі яйця в одну корзину - диверсифікація!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:22

  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 14:37

  Первый написав:
  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам

при дихвіситі бюджета 40ярдів нікомунепотрібних і без помочі портнерів двине
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:23

  Faceless написав:
Первый написав:Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті
Теж стояли в черзі?

я ось паспорт закордонний переробляю щоб наступні 7 років мене не дьограли
тому що згідно нового закону я державними послугами користуватися не зможу

так ок, вільних дат немає....
фсьо...
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:38

  Олежан написав:
  Faceless написав:
Первый написав:Черги у нотаріусів.
Українські жінки будуть самі багаті
Теж стояли в черзі?

я ось паспорт закордонний переробляю щоб наступні 7 років мене не дьограли
тому що згідно нового закону я державними послугами користуватися не зможу

так ок, вільних дат немає....
фсьо...

То в Україні?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:55

  Первый написав:
  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам

И какие суммы на тех сертификатах?
Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.
Proofy
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