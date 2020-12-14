Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
барабашов написав:Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Літом писав що двине є оселя. Зараз даю сигнал - сертифікати. Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість Вже оформили перші угоди по сертифікатам
барабашов написав:Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Літом писав що двине є оселя. Зараз даю сигнал - сертифікати. Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість Вже оформили перші угоди по сертифікатам
при дихвіситі бюджета 40ярдів нікомунепотрібних і без помочі портнерів двине
барабашов написав:Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Літом писав що двине є оселя. Зараз даю сигнал - сертифікати. Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість Вже оформили перші угоди по сертифікатам
И какие суммы на тех сертификатах? Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.