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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11517115181151911520
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57

Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
Хорошие были времена, недвига в Украине на низах, разлеталась как горячие пирожки. И через время находила нового хозяина...
Proofy
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