Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57
Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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