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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57
Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
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барабашов
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:09
rjkz написав:
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
Хорошие были времена, недвига в Украине на низах, разлеталась как горячие пирожки. И через время находила нового хозяина...
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Proofy
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:24
beee написав: Hotab написав: beee написав:
Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать
А там хоч котлован є?)
Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому
Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ».
Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.
beee написав:
У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
И куда, в Варшаву?
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 09 січ, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Proofy
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:26
Proofy написав:
Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.[/quote]
а есть что-то с парковкой, типа таунхайс или что-то подальше за городом по этой программе? В Киеве с парковкой беда.
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Примат
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Додано: Вів 09 січ, 2024 16:57
Proofy написав: Первый написав: барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам
И какие суммы на тех сертификатах?
Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.
Максимальними не цікавився.
Знаю про 2,5 млн грн. І щось наче 3 млн.
Оплата частково грошима, частково сертифікатами
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Первый
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