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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11517115181151911520
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57

Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
Хорошие были времена, недвига в Украине на низах, разлеталась как горячие пирожки. И через время находила нового хозяина...
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:24

  beee написав:
  Hotab написав:
  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А там хоч котлован є?)

Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому


Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ». :D

Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.


  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
И куда, в Варшаву?
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 січ, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:26

  Proofy написав:Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.[/quote]
а есть что-то с парковкой, типа таунхайс или что-то подальше за городом по этой программе? В Киеве с парковкой беда.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:28

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)
С этого места поподробнее. Топили всегда за недвигу, а тут нате, даже 3мя % не завлечь :shock:
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:57

  Proofy написав:
  Первый написав:
  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам

И какие суммы на тех сертификатах?
Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.

Максимальними не цікавився.
Знаю про 2,5 млн грн. І щось наче 3 млн.

Оплата частково грошима, частково сертифікатами
Первый
 
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