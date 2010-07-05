Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.[/quote] а есть что-то с парковкой, типа таунхайс или что-то подальше за городом по этой программе? В Киеве с парковкой беда.
барабашов написав:Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
Літом писав що двине є оселя. Зараз даю сигнал - сертифікати. Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість Вже оформили перші угоди по сертифікатам
И какие суммы на тех сертификатах? Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.
Максимальними не цікавився. Знаю про 2,5 млн грн. І щось наче 3 млн.
Це означає, що перші 10 українських родин отримали компенсації за знищене росіянами житло і вже придбали собі нерухомість.
Серед них – родини з Київщини та Донеччини, які обирали як квартири, так і житлові будинки.
Щодня збільшується кількість поданих та опрацьованих заявок, щодня укладаються нові угоди купівлі-продажу. Так само збільшується кількість нотаріусів, які можуть укладати такі угоди з використанням сертифікатів. Зараз їх 677 – їх імена та регіон розташування ви можете знайти за посиланням https://renovation.gov.ua/news/perelik- ... noho-maina. До речі, це спеціальний сайт, створений нашою командою, де зібрані відповіді на ключові питання по програмі.
Важливо! Людина вільна у виборі регіону, де вона може придбати нову нерухомість, а також у типі нерухомості. Це може бути квартира, будинок або інвестиція в житло. Також людина вільна у виборі нотаріуса, з яким працювати
Тож у випадку, якщо хтось навʼязує вам – забудовника, девелопера або іншого продавця нерухомості, наполягає на зверненні до конкретного нотаріуса або якогось посередника – негайно звертайтеся до:
гарячої лінії з питань запобігання корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури: (044) 351-48-00 урядового контактного центру: 1545 правоохоронних органів – Національної поліції 102 та на спеціальну лінію НАБУ - 0 800 213 200
Будьте свідомі та не дозволяйте корупції відбутися!
Водночас тривають виплати державної грошової допомоги на термінові та капітальні ремонти. Більше 35 тисяч родин вже отримали сукупно більше 3 мільярдів гривень. Ці гроші витрачені виключно для придбання будівельних матеріалів або послуг.
Для отримання або компенсації на придбання житлового сертифікату або державної грошової допомоги за програмою єВідновлення – необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок або портал Дія, а також через Центри надання адміністративних послуг. Далі необхідно дочекатися комісію органу місцевого самоврядування (ОМС), яка зафіксує пошкодження та руйнування. Комісія за спеціальною формулою або чек-листом розрахує розмір виплати.
Наступний етап програми – виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельній ділянці. Очікуємо запуск у найближчі 2 місяці.
Також у лютому зʼявляться перші результати експериментального обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях.
Дякуємо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації, Світового банку та USAID / UK Aid проєкту “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS” за підтримку.
rjkz"[quote="5670816:beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду. Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте. Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет! Угадайте кого они боятся/quote]
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Совершенно верно! Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ). Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации. Война в Украине с 2014 года. Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны. Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".
А что делать человеку, если у него есть деньги?
1. Покупать недвигу надо не всегда и не везде. 2. Он-же диверсифицировался в польский бетон, можно еще в чещский, немецкий, американский.