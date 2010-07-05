Додано: Вів 09 січ, 2024 18:58

Перші десять житлових сертифікатів реалізовано!Це означає, що перші 10 українських родин отримали компенсації за знищене росіянами житло і вже придбали собі нерухомість.Серед них – родини з Київщини та Донеччини, які обирали як квартири, так і житлові будинки.Щодня збільшується кількість поданих та опрацьованих заявок, щодня укладаються нові угоди купівлі-продажу. Так само збільшується кількість нотаріусів, які можуть укладати такі угоди з використанням сертифікатів. Зараз їх 677 – їх імена та регіон розташування ви можете знайти за посиланням. До речі, це спеціальний сайт, створений нашою командою, де зібрані відповіді на ключові питання по програмі.Важливо! Людина вільна у виборі регіону, де вона може придбати нову нерухомість, а також у типі нерухомості. Це може бути квартира, будинок або інвестиція в житло. Також людина вільна у виборі нотаріуса, з яким працюватиТож у випадку, якщо хтось навʼязує вам – забудовника, девелопера або іншого продавця нерухомості, наполягає на зверненні до конкретного нотаріуса або якогось посередника – негайно звертайтеся до:гарячої лінії з питань запобігання корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури: (044) 351-48-00урядового контактного центру: 1545правоохоронних органів – Національної поліції 102 та на спеціальну лінію НАБУ - 0 800 213 200Будьте свідомі та не дозволяйте корупції відбутися!Водночас тривають виплати державної грошової допомоги на термінові та капітальні ремонти. Більше 35 тисяч родин вже отримали сукупно більше 3 мільярдів гривень. Ці гроші витрачені виключно для придбання будівельних матеріалів або послуг.Для отримання або компенсації на придбання житлового сертифікату або державної грошової допомоги за програмою єВідновлення – необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок або портал Дія, а також через Центри надання адміністративних послуг. Далі необхідно дочекатися комісію органу місцевого самоврядування (ОМС), яка зафіксує пошкодження та руйнування. Комісія за спеціальною формулою або чек-листом розрахує розмір виплати.Наступний етап програми – виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельній ділянці. Очікуємо запуск у найближчі 2 місяці.Також у лютому зʼявляться перші результати експериментального обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях.Дякуємо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації, Світового банку та USAID / UK Aid проєкту “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS” за підтримку.Подивіться цей допис у Facebook