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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:57

Proofy
Ну так миллиона на три купить по ней можно
А на 5-7-10? Там же есть ограничения по сумме
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
Хорошие были времена, недвига в Украине на низах, разлеталась как горячие пирожки. И через время находила нового хозяина...
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:24

  beee написав:
  Hotab написав:
  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А там хоч котлован є?)

Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому


Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ». :D

Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.


  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
И куда, в Варшаву?
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 січ, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:26

  Proofy написав:Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.[/quote]
а есть что-то с парковкой, типа таунхайс или что-то подальше за городом по этой программе? В Киеве с парковкой беда.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:28

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)
С этого места поподробнее. Топили всегда за недвигу, а тут нате, даже 3мя % не завлечь :shock:
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:57

  Proofy написав:
  Первый написав:
  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

Літом писав що двине є оселя.
Зараз даю сигнал - сертифікати.
Коротко. Є оселя рухає первинку і свіжу вторинну
Сертифікати - все і головне без привʼязки до місцевості де втрачена нерухомість
Вже оформили перші угоди по сертифікатам

И какие суммы на тех сертификатах?
Разговаривал со знакомым риелтором говорит движение есть по осели, военные создают спрос.

Максимальними не цікавився.
Знаю про 2,5 млн грн. І щось наче 3 млн.

Оплата частково грошима, частково сертифікатами
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Перші десять житлових сертифікатів реалізовано!

Це означає, що перші 10 українських родин отримали компенсації за знищене росіянами житло і вже придбали собі нерухомість.

Серед них – родини з Київщини та Донеччини, які обирали як квартири, так і житлові будинки.

Щодня збільшується кількість поданих та опрацьованих заявок, щодня укладаються нові угоди купівлі-продажу. Так само збільшується кількість нотаріусів, які можуть укладати такі угоди з використанням сертифікатів. Зараз їх 677 – їх імена та регіон розташування ви можете знайти за посиланням https://renovation.gov.ua/news/perelik- ... noho-maina. До речі, це спеціальний сайт, створений нашою командою, де зібрані відповіді на ключові питання по програмі.

Важливо! Людина вільна у виборі регіону, де вона може придбати нову нерухомість, а також у типі нерухомості. Це може бути квартира, будинок або інвестиція в житло. Також людина вільна у виборі нотаріуса, з яким працювати

Тож у випадку, якщо хтось навʼязує вам – забудовника, девелопера або іншого продавця нерухомості, наполягає на зверненні до конкретного нотаріуса або якогось посередника – негайно звертайтеся до:

гарячої лінії з питань запобігання корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури: (044) 351-48-00
урядового контактного центру: 1545
правоохоронних органів – Національної поліції 102 та на спеціальну лінію НАБУ - 0 800 213 200

Будьте свідомі та не дозволяйте корупції відбутися!

Водночас тривають виплати державної грошової допомоги на термінові та капітальні ремонти. Більше 35 тисяч родин вже отримали сукупно більше 3 мільярдів гривень. Ці гроші витрачені виключно для придбання будівельних матеріалів або послуг.

Для отримання або компенсації на придбання житлового сертифікату або державної грошової допомоги за програмою єВідновлення – необхідно подати інформаційне повідомлення через застосунок або портал Дія, а також через Центри надання адміністративних послуг. Далі необхідно дочекатися комісію органу місцевого самоврядування (ОМС), яка зафіксує пошкодження та руйнування. Комісія за спеціальною формулою або чек-листом розрахує розмір виплати.

Наступний етап програми – виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельній ділянці. Очікуємо запуск у найближчі 2 місяці.

Також у лютому зʼявляться перші результати експериментального обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях.

Дякуємо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації, Світового банку та USAID / UK Aid проєкту “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS” за підтримку.

Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:11

  Investor_K написав:
  rjkz написав:
  rjkz"[quote="5670816:beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся/quote]

Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.



Совершенно верно!
Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ).
Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации.
Война в Украине с 2014 года.
Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны.
Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".

А что делать человеку, если у него есть деньги?


1. Покупать недвигу надо не всегда и не везде.
2. Он-же диверсифицировался в польский бетон, можно еще в чещский, немецкий, американский.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:15

  rjkz написав:
1. Покупать недвигу надо не всегда и не везде.
2. Он-же диверсифицировался в польский бетон, можно еще в чещский, немецкий, американский.

Тільки актив недоступний для тіла.
Так можна і на Марсі прикупити участок. Теж інвестиція і диверсифікація.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:20

  beee написав:
  rjkz написав:
  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

пример крутой, но это удача, наверное, не система.
я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США.
смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо


Для того городка выцепить такое - удача, во Флориде - это на каждом шагу.
Несколько лет надо чтобы прочувствовать рынок.
Но, когда-то работала простая схема, человек брал ипотеку на 2 квартиры, одну сдавал и она оплачивала себя, через несколько лет или продавал и закрывал долги или делал кэш аут и брал новый объект. Сейчас ковид внес свои коррективы.
rjkz
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