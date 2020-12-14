Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Первый Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?
По дорогим обʼєктам 2 проценти комісія - платить продавець)
rjkz написав:Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
пример крутой, но это удача, наверное, не система. я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США. смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо
Да пример-то г@вно. Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд. Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.
Да ну? Ричи разбушевался. Никто не связывался с умирающей бабущкой. Дом был выкуплен флиппером у наследников в конце 2022 года (а не в 2020). 400 тысяч профита на примерно 450-500 тысяч инвестиции за годовой проект - это плохо? Инвестиции в недвигу как и грузоперевозки и выпечка хлеба и туризм - это отдельный вид бизнеса. Сток маркет тут иногда называют "лотерея для богатых", можно выиграть, а можно и проиграть. А чтобы не проиграть, то можно и на депо под 5% годовых положить под банковские гарантиии (типа ФГВФЛ)до 250 куе в одном банке или в индексы, но это принесет до 8% годовых или в mutual founds под примерно 10%. И это при отсутствии предмета девала. Блин, да даже федеральные бонды больше 5% годовых дают , то есть, это правительственные гарантии. Даже на сэйвинге (это не депозит, это как подсчет, с которого можно снять в любой момент) 4+% идет. Как страшно в Омерике жить!
rjkz написав:Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации. пример крутой, но это удача, наверное, не система. я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США. смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо
Да пример-то г@вно. Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд. Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.
Да ну? Ричи разбушевался. Никто не связывался с умирающей бабущкой. Дом был выкуплен флиппером у наследников в конце 2022 года (а не в 2020). 400 тысяч профита на примерно 450-500 тысяч инвестиции за годовой проект - это плохо? Инвестиции в недвигу как и грузоперевозки и выпечка хлеба и туризм - это отдельный вид бизнеса. Сток маркет тут иногда называют "лотерея для богатых", можно выиграть, а можно и проиграть. А чтобы не проиграть, то можно и на депо под 5% годовых положить под банковские гарантиии (типа ФГВФЛ)до 250 куе в одном банке или в индексы, но это принесет до 8% годовых или в mutual founds под примерно 10%. И это при отсутствии предмета девала. Блин, да даже федеральные бонды больше 5% годовых дают , то есть, это правительственные гарантии. Даже на сэйвинге (это не депозит, это как подсчет, с которого можно снять в любой момент) 4+% идет. Как страшно в Омерике жить!
начинается. акции, шмакции. всё это - загон овец. вот протеряют хотя бы тысяч 10, потом поговорим. не существует алгоритма прогнозирования ни акций, ни крипты. всё это - развод или инвестирование вдолгую
rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Років 15 назад 3500 долларов було досить пристойною зарплатою в США. Зараз це 6000 - 7000 доларів. Гроші друкують швидше, а ніж будують будинки(с) Навіть якщо ці будинки каркасники з гов. та палок.
ЭЭЭ. https://www.trulia.com/home/201-w-30th- ... -248883126 Эта квартира в пригороде НЙ с 2-мя спальнями и 2-мя санузлами была продана в 2011 году за 255 куе в 2021 году, через 10 лет, она была продана за 360 куе. Сейчас она продается за 435900. (Упс, снята с продажи) Оттуда минут 20 на машине до дорогущей, южней части Манхеттена (нижний Манхеттен), в которой например находится офис Фитч. По самым скромным прикидкам, эту квартиру можно сдать сейчас тысячи за 4-4,5. Скорей даже 5. https://www.trulia.com/home/46-e-28th-s ... 2-38872978 А этот дом из овнаипалок в том-же пригороде в 2016 был продан за 130 куе и через полгода был перепродан за 240 Сейчас продается за 479 куе.
Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Краще перечекати
С этого места поподробнее. Топили всегда за недвигу, а тут нате, даже 3мя % не завлечь
Все банально просто... Коли тримаєш вже потріскану дамбу руками, щоб не прорвало більше 22міс, а гарантійний термін на дамбу всього лиш 12міс - то якось не правильно і небезпечно! Прорвати може будь-якої миті і змити всю нерухомість...