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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11519115201152111522>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:57

  барабашов написав:Первый
Шо по бетону, гребут? Дорогие объекты как - единичные продажи, как счастье риэлтора нагреться на 5% - на приличный паркетник с копарта? Первичку без ремонта покупают? У застройщиков вообще полувоздух берут?

По дорогим обʼєктам 2 проценти комісія - платить продавець)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:30

  Richi написав:
  beee написав:
  rjkz написав:Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

пример крутой, но это удача, наверное, не система.
я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США.
смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо

Да пример-то г@вно.
Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд.
Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.


Да ну?
Ричи разбушевался.
Никто не связывался с умирающей бабущкой.
Дом был выкуплен флиппером у наследников в конце 2022 года (а не в 2020).
400 тысяч профита на примерно 450-500 тысяч инвестиции за годовой проект -
это плохо?
Инвестиции в недвигу как и грузоперевозки и выпечка хлеба и туризм - это отдельный вид бизнеса.
Сток маркет тут иногда называют "лотерея для богатых", можно выиграть, а можно и проиграть.
А чтобы не проиграть, то можно и на депо под 5% годовых положить под банковские гарантиии (типа ФГВФЛ)до 250 куе в одном банке или в индексы, но это принесет до 8% годовых или в mutual founds под примерно 10%. И это при отсутствии предмета девала. :lol: Блин, да даже федеральные бонды больше 5% годовых дают , то есть, это правительственные гарантии. Даже на сэйвинге (это не депозит, это как подсчет, с которого можно снять в любой момент) 4+% идет.
Как страшно в Омерике жить! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:45

  Proofy написав:
  beee написав:
  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А там хоч котлован є?)

Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому


Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ». :D

Фігачать нормально
Цены взвинтили, никто в Варшавском брать не хочет, надежда по осели продать.


  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
И куда, в Варшаву?

Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:49

  rjkz написав:
  Richi написав:
  rjkz написав:Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
пример крутой, но это удача, наверное, не система.
я столько времени потратил на изучение рынка Киева, сколько же времени нужно чтобы раздуплиться в рынке США.
смотрю на ролики флипа в США. одни говорят - круто, вторые - плохо

Да пример-то г@вно.
Акции Apple в 2020 – 60$ (сегодня 185), Amazon – 85$ (сегодня 150), Google -50$ (сегодня 140), Microsoft 140$ (сегодня 380$). И так практически любая компания которая является лидером в своей индустрии и капитализацией от 50-70 млд.
Вопрос: зачем связываться с умирающей бабушкой, ремонтом дома, подводными камнями, которые присутствуют в каждом доме, изучением школ и пр.? Если хотите дом для себя, то это конечно вопрос ваших предпочтений, но не нужно позиционировать это, как хорошую бизнес-идею и возможности в США.


Да ну?
Ричи разбушевался.
Никто не связывался с умирающей бабущкой.
Дом был выкуплен флиппером у наследников в конце 2022 года (а не в 2020).
400 тысяч профита на примерно 450-500 тысяч инвестиции за годовой проект -
это плохо?
Инвестиции в недвигу как и грузоперевозки и выпечка хлеба и туризм - это отдельный вид бизнеса.
Сток маркет тут иногда называют "лотерея для богатых", можно выиграть, а можно и проиграть.
А чтобы не проиграть, то можно и на депо под 5% годовых положить под банковские гарантиии (типа ФГВФЛ)до 250 куе в одном банке или в индексы, но это принесет до 8% годовых или в mutual founds под примерно 10%. И это при отсутствии предмета девала. :lol: Блин, да даже федеральные бонды больше 5% годовых дают , то есть, это правительственные гарантии. Даже на сэйвинге (это не депозит, это как подсчет, с которого можно снять в любой момент) 4+% идет.
Как страшно в Омерике жить! :mrgreen:

начинается. акции, шмакции. всё это - загон овец. вот протеряют хотя бы тысяч 10, потом поговорим. не существует алгоритма прогнозирования ни акций, ни крипты. всё это - развод или инвестирование вдолгую
beee
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:50

  UA написав:
  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

Років 15 назад 3500 долларов було досить пристойною зарплатою в США.
Зараз це 6000 - 7000 доларів.
Гроші друкують швидше, а ніж будують будинки(с)
Навіть якщо ці будинки каркасники з гов. та палок.


ЭЭЭ.
https://www.trulia.com/home/201-w-30th- ... -248883126
Эта квартира в пригороде НЙ с 2-мя спальнями и 2-мя санузлами была продана
в 2011 году за 255 куе
в 2021 году, через 10 лет, она была продана за 360 куе.
Сейчас она продается за 435900. (Упс, снята с продажи)
Оттуда минут 20 на машине до дорогущей, южней части Манхеттена (нижний Манхеттен), в которой например находится офис Фитч.
По самым скромным прикидкам, эту квартиру можно сдать сейчас тысячи за 4-4,5.
Скорей даже 5.
https://www.trulia.com/home/46-e-28th-s ... 2-38872978
А этот дом из овнаипалок в том-же пригороде
в 2016 был продан за 130 куе и через полгода был перепродан за 240
Сейчас продается за 479 куе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:54

  Proofy написав:
  rjkz написав:Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
Хорошие были времена, недвига в Украине на низах, разлеталась как горячие пирожки. И через время находила нового хозяина...


В 2001-2008 было веселее.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31

  Первый написав:Ні Друзяшки нотаріуси.

та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.
Менше слухайте хворі фантазіі влади
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:
  Первый написав:Ні Друзяшки нотаріуси.

та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.
Менше слухайте хворі фантазіі влади
Ну довіреності все одно варто підготувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:38

  Sidus написав:
  Первый написав:Ні Друзяшки нотаріуси.

та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.
Менше слухайте хворі фантазіі влади

здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?
вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?
бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.

я вот точно такое перед войной слышал со всех сторон - да не читай больных людей, войны не будет, це хворі фантазії. а потом давка до смерти в поездах, расстрелянные люди в пригороде и мы с детьми без машины в пустом дворе
Востаннє редагувалось beee в Вів 09 січ, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:41

  beee написав:Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б :mrgreen:
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