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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:42
UA написав: beee написав:
Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.
Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б
не вигодно. їдядь багато
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beee
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