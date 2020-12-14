|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:42
UA написав: beee написав:
Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.
Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б
не вигодно. їдядь багато
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1628
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:04
beee написав:
здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?
вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?
бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.
Не зовсім вдалий приклад. Погугліть як громадяни США жили під час 2 світової. А коли золото забирали по фіксованому курсу у громадян про права на власність якось забули
А коли була війна у В'єтнамі, то мобілізовували, аж гай шумів. Зараз, звісно США можуть собі дозволити професійну армію, але так було не завжди. Думаю, що у нашої влади просто іншого варіанту немає, інакше не буде України. А перегини звісно є, вони завжди були, це добре знають ті, хто служив.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4523
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1486 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24506
|16424797
|
Вів 09 січ, 2024 21:30
UA
|
|1347
|5413324
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|23022
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|