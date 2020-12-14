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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11519115201152111522
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:42

  UA написав:
  beee написав:Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б :mrgreen:

не вигодно. їдядь багато
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:04

  beee написав:здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?
вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?
бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.

Не зовсім вдалий приклад. Погугліть як громадяни США жили під час 2 світової. А коли золото забирали по фіксованому курсу у громадян про права на власність якось забули :D А коли була війна у В'єтнамі, то мобілізовували, аж гай шумів. Зараз, звісно США можуть собі дозволити професійну армію, але так було не завжди. Думаю, що у нашої влади просто іншого варіанту немає, інакше не буде України. А перегини звісно є, вони завжди були, це добре знають ті, хто служив.
reus
 
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