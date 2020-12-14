Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права? вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"? бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.
Не зовсім вдалий приклад. Погугліть як громадяни США жили під час 2 світової. А коли золото забирали по фіксованому курсу у громадян про права на власність якось забули А коли була війна у В'єтнамі, то мобілізовували, аж гай шумів. Зараз, звісно США можуть собі дозволити професійну армію, але так було не завжди. Думаю, що у нашої влади просто іншого варіанту немає, інакше не буде України. А перегини звісно є, вони завжди були, це добре знають ті, хто служив.
та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток. Менше слухайте хворі фантазіі влади
здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права? вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"? бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.
я вот точно такое перед войной слышал со всех сторон - да не читай больных людей, войны не будет, це хворі фантазії. а потом давка до смерти в поездах, расстрелянные люди в пригороде и мы с детьми без машины в пустом дворе
Чтобы не рыться, вот страница этой-же ветки вночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Отлистните от этого еще пару дней назад, чтобы воссоздать, так сказать атмосферу накануне войны. Вы помните ЛИБО? Уж на что пижон (не хочу писать "был", надеюсь мы его еще "услыщим"), но что он написал? Можно не верить власти. Но как можно не верить, что будет война, когда эвакуируются посольства? Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"Добро пожаловать" Повернення в 1990-ті роки. Я ж попереджував, ще 1,5 років назад. Не вірили, барбоси. Які ціни були на нерухомість в 1999 - всі пам.ятають? Слава кравчукам, кучмам і зермакам! Ціни КРЖН будуть падати, падати і ще раз падати.
"Нинішнього року за межею бідності опинилися 67% українців, констатує Інститут демографії та соцдосліджень ім. Птухи. Україна майже повернулася на рівень бідності 2001 року, втративши 20 років через розв'язану Росією війну."