beee написав:

Sidus написав: Первый написав: Ні Друзяшки нотаріуси. Ні Друзяшки нотаріуси.

та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.

Менше слухайте хворі фантазіі влади та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.Менше слухайте хворі фантазіі влади

здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.я вот точно такое перед войной слышал со всех сторон - да не читай больных людей, войны не будет, це хворі фантазії. а потом давка до смерти в поездах, расстрелянные люди в пригороде и мы с детьми без машины в пустом дворе