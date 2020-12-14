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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:42

  UA написав:
  beee написав:Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б :mrgreen:

не вигодно. їдядь багато
beee
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:04

  beee написав:здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?
вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?
бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.

Не зовсім вдалий приклад. Погугліть як громадяни США жили під час 2 світової. А коли золото забирали по фіксованому курсу у громадян про права на власність якось забули :D А коли була війна у В'єтнамі, то мобілізовували, аж гай шумів. Зараз, звісно США можуть собі дозволити професійну армію, але так було не завжди. Думаю, що у нашої влади просто іншого варіанту немає, інакше не буде України. А перегини звісно є, вони завжди були, це добре знають ті, хто служив.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 03:56

  beee написав:
  Sidus написав:
  Первый написав:Ні Друзяшки нотаріуси.

та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток.
Менше слухайте хворі фантазіі влади

здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права?
вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"?
бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.

я вот точно такое перед войной слышал со всех сторон - да не читай больных людей, войны не будет, це хворі фантазії. а потом давка до смерти в поездах, расстрелянные люди в пригороде и мы с детьми без машины в пустом дворе

Чтобы не рыться, вот страница этой-же ветки вночь с 23 на 24 февраля 2022 года.
Отлистните от этого еще пару дней назад, чтобы воссоздать, так сказать атмосферу накануне войны.
Вы помните ЛИБО? Уж на что пижон (не хочу писать "был", надеюсь мы его еще "услыщим"), но что он написал?
Можно не верить власти.
Но как можно не верить, что будет война, когда эвакуируются посольства?
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:59

  beee написав:
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Настроения сейчас почти везде такие, пока было на что надеяться - цеплялись за надежду, а сейчас - полная неопределенность, плюс законы не работают от слова совсем. Вчера тестя на БП задержали, минут 30 мурыжили, а ему 69 лет - что они там проверяли-я хз, это уже какой то пестец иначе не назовешь.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:10

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:Наверное в варшаву.
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Якісь штрафбат для пауэрліфтерів паникерів стволи б :mrgreen:

не вигодно. їдядь багато

Зображення

Моніка, beee лучче!



Чи передостанні? :mrgreen:


Якщо ви натякаєте на Молдову, то здається ми такі вже нажаль нижче їх. Через війну.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:48

  Hotab написав:Якщо ви натякаєте на Молдову, то здається ми такі вже нажаль нижче їх. Через війну.

Почому нерухомість в Кишиневі?
В Києві повинна коштувати дешевше.
Подобається комусь це чи ні :cry:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:54

Frant , по житлу не скажу. Але по тим ціновим позиціям, що я трішки встиг стикнулись, у них дещо дорожче все, бензин на буквально дрібницю дешевше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:34

  Hotab написав:Frant , по житлу не скажу. Але по тим ціновим позиціям, що я трішки встиг стикнулись, у них дещо дорожче все, бензин на буквально дрібницю дешевше.

У них війни немає.
Тому в Києві повинно бути дешевша нерухомість. Ризикований актив.
Недарма рили-новобудники серуть бетоном і цеглою.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:42

  Frant написав:Недарма рили-новобудники серуть бетоном і цеглою.

А чого їм хвилюватись?
Вони втікли, хто в Відень, хто в Варшаву, хто в Дублін, хто в Нью Йорк.
Там вони біженці, за житло не платять, ще й допомогу отримують.
Таке життя, самі хитрозаді втікли з корабля, вони що могли то продали, взагалі не розумію що вони тут забули, тільки тут на форумі їх ще хтось слухає? Більше немає кому?))
По темі, фінансова допомога в тумані, можливо на 24-й ще щось отримаємо і втримаємо курс не більше ніж 50 за долар, а от 25-й буде дуже важким, при курсі 100 за долар ціни складуться як в 2015-му по відношенню до 2013-го.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:54

somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?
барабашов
 
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