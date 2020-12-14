Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права? вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"? бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.
Не зовсім вдалий приклад. Погугліть як громадяни США жили під час 2 світової. А коли золото забирали по фіксованому курсу у громадян про права на власність якось забули А коли була війна у В'єтнамі, то мобілізовували, аж гай шумів. Зараз, звісно США можуть собі дозволити професійну армію, але так було не завжди. Думаю, що у нашої влади просто іншого варіанту немає, інакше не буде України. А перегини звісно є, вони завжди були, це добре знають ті, хто служив.
та то олені тільки кинулися, як зграя, адекватні люди ж розуміють, шо не буде таких норм, бо то пряме порушення конституціі, як і блокування карток. Менше слухайте хворі фантазіі влади
здесь есть те, кто понимают роль влияния не то, что возможности, а хотя бы слухов на базовые права? вы представляете, что бы случилось в США, если бы хоть кто-то заикнулся о таком "законе"? бедные запуганные люди, ночью шарахаются от ракет, днём от блокпостов, а между этим от законотворцев.
я вот точно такое перед войной слышал со всех сторон - да не читай больных людей, войны не будет, це хворі фантазії. а потом давка до смерти в поездах, расстрелянные люди в пригороде и мы с детьми без машины в пустом дворе
Чтобы не рыться, вот страница этой-же ветки вночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Отлистните от этого еще пару дней назад, чтобы воссоздать, так сказать атмосферу накануне войны. Вы помните ЛИБО? Уж на что пижон (не хочу писать "был", надеюсь мы его еще "услыщим"), но что он написал? Можно не верить власти. Но как можно не верить, что будет война, когда эвакуируются посольства? Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
beee написав: духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.
Настроения сейчас почти везде такие, пока было на что надеяться - цеплялись за надежду, а сейчас - полная неопределенность, плюс законы не работают от слова совсем. Вчера тестя на БП задержали, минут 30 мурыжили, а ему 69 лет - что они там проверяли-я хз, это уже какой то пестец иначе не назовешь.
Frant написав:Недарма рили-новобудники серуть бетоном і цеглою.
А чого їм хвилюватись? Вони втікли, хто в Відень, хто в Варшаву, хто в Дублін, хто в Нью Йорк. Там вони біженці, за житло не платять, ще й допомогу отримують. Таке життя, самі хитрозаді втікли з корабля, вони що могли то продали, взагалі не розумію що вони тут забули, тільки тут на форумі їх ще хтось слухає? Більше немає кому?)) По темі, фінансова допомога в тумані, можливо на 24-й ще щось отримаємо і втримаємо курс не більше ніж 50 за долар, а от 25-й буде дуже важким, при курсі 100 за долар ціни складуться як в 2015-му по відношенню до 2013-го.