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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:32
барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?
А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:04
somilitark написав: барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?
А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))
Так!
Зараз у нас 1919 рік, приблизно.
Замість грушевських вінниченків - інші клоуни.
"Вайни не будєт!"
"Стадіон так стадіон!"
"Прийдє вєсна - будемо саджати!"
Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х
Зе-, вже два роки війни.
Де український ракетний щит?
Де ударні беспілотники?
Де гаубиці і снаряди?
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Frant
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15
Frant написав:
Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х
Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
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Andrey2512
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Додано: Сер 10 січ, 2024 15:21
Andrey2512 написав: Frant написав:
Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х
Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
Абсолютно очевидно - доки при владі зермаки, нічого хорошого тут не буде.
Треба нових клоунів, акторів та олігархічних шісток на керівні посади, які мають бархатний голос і вміють лити сльози на відеокамеру.
Можливо, тоді щось зміниться
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