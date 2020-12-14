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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11520115211152211523
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:32

  барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?

А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:04

  somilitark написав:
  барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?

А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))

Так!
Зараз у нас 1919 рік, приблизно.
Замість грушевських вінниченків - інші клоуни. :mrgreen:
"Вайни не будєт!"
"Стадіон так стадіон!"
"Прийдє вєсна - будемо саджати!"
Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х :oops:

Зе-, вже два роки війни.
Де український ракетний щит?
Де ударні беспілотники?
Де гаубиці і снаряди? :cry:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:08

Тут вам і про є-оселю, і про попит і т.д.

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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х

Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:21

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х

Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))

Абсолютно очевидно - доки при владі зермаки, нічого хорошого тут не буде.
Треба нових клоунів, акторів та олігархічних шісток на керівні посади, які мають бархатний голос і вміють лити сльози на відеокамеру.
Можливо, тоді щось зміниться :mrgreen:
Frant
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