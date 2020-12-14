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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11520115211152211523
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:32

  барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?

А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:08

Тут вам і про є-оселю, і про попит і т.д.

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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х

Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:26

  somilitark написав:
  барабашов написав:somilitark
После самоликвидации Зёбра вы новый финансовый пророк на форуме?
Сами чем будете при курсе 100 с гаком заниматься - штурмовать Тису или Збруч?

А коли полосата намалювалась на форумі?
Я 14 років назад, так що логічні прогнози я почав давати в 2009-му... Це полосатіка штормило від 55 завтра, до 34 літом.
А ви де були в 2015-му?
Як крутили свої гайки в 13-му, так і продовжили крутили після дефолтного девала в 2015-му, так що раджу оновити пам'ять, все що буде вже було)))

Какие ещё гайки?
14 лет назад? Что вы 14 лет назад тут вещали - что курс 5 не вернётся или что бетон на Липках даром раздавать будут?
У вас какое образование вообще?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:59

Frant
Чтоб шото напрогнозировать вначале надо просто научиться считать
Понять чем логарифм от экспоненты отличается, а "Интергал" от "интригала" :mrgreen:
Врубиться из чего состоит себестоимость строительства и на каком минимуме строить будут только нахалстрой с самовольной врезкой в коммуникации(и 146% баком для говна на 10кубов на ...надцать студий) и без собственной ТП 5/10>>>380{газ тянуть вроде ещё дороже, да и от него Теслу в подвале не зарядишь} :mrgreen:
Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить, на Кубе вон прекрасно ездят на 70ти летних Кадиллаках как у Элвиса и 5/7ках Жигах, что зашли по бартеру за сахар, а у нас же мало кто и на 20ти летний Опель сядет, не то что на Волгу/99ю.
Но фраза Преображенского о переписке Каутского со Швондером всё в принципе объясняет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:08

  барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))
П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень.
Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:20

  Frant написав:
  барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))

Жир то тоньше, да не у всех.
Понятно что кое что подешевеет, а кое что и упадёт.
Например я не представляю, кому вообще нужен предаварийный совкофонд(не брежневки рядом с метро) под ремонт на окраинах с алкоконтингентом. Такие могут пойти вниз резво, тогда как екатирининку под капремонт в центре купят, и жильцов даже не :mrgreen: прикопают, а расселят по Трое-Борщагам.
А так конечно вся надежда на "вертолёты" с евродолларами и ипотеку под % гораздо ниже инфляции.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:50

  барабашов написав:14 лет назад? Что вы 14 лет назад тут вещали?
У вас какое образование вообще?

Ну так почитайте, чи ви не читач, а тільки письменник?
Ну про вашу освіту я не буду запитувати, таке відчуття що тебе підвозить таксист з 3-ма ходками який в абсолютно усьому розбирається, але з горем навпіл закінчив 7-м класів церковно приходської школи)))
somilitark
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