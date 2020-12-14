Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:08
Тут вам і про є-оселю, і про попит і т.д.
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:59
Frant
Чтоб шото напрогнозировать вначале надо просто научиться считать
Понять чем логарифм от экспоненты отличается, а "Интергал" от "интригала"
Врубиться из чего состоит себестоимость строительства и на каком минимуме строить будут только нахалстрой с самовольной врезкой в коммуникации(и 146% баком для говна на 10кубов на ...надцать студий) и без собственной ТП 5/10>>>380{газ тянуть вроде ещё дороже, да и от него Теслу в подвале не зарядишь}
Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить, на Кубе вон прекрасно ездят на 70ти летних Кадиллаках как у Элвиса и 5/7ках Жигах, что зашли по бартеру за сахар, а у нас же мало кто и на 20ти летний Опель сядет, не то что на Волгу/99ю.
Но фраза Преображенского о переписке Каутского со Швондером всё в принципе объясняет.
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:08
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))
П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень.
Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:20
Жир то тоньше, да не у всех.
Понятно что кое что подешевеет, а кое что и упадёт.
Например я не представляю, кому вообще нужен предаварийный совкофонд(не брежневки рядом с метро) под ремонт на окраинах с алкоконтингентом. Такие могут пойти вниз резво, тогда как екатирининку под капремонт в центре купят, и жильцов даже не прикопают, а расселят по Трое-Борщагам.
А так конечно вся надежда на "вертолёты" с евродолларами и ипотеку под % гораздо ниже инфляции.
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:29
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:51
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве
Додано: Сер 10 січ, 2024 19:52
Ціни мають вниз! Це головний висновок
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