Додано: Сер 10 січ, 2024 15:59

Чтоб шото напрогнозировать вначале надо просто научиться считатьПонять чем логарифм от экспоненты отличается, а "Интергал" от "интригала"Врубиться из чего состоит себестоимость строительства и на каком минимуме строить будут только нахалстрой с самовольной врезкой в коммуникации(и 146% баком для говна на 10кубов на ...надцать студий) и без собственной ТП 5/10>>>380{газ тянуть вроде ещё дороже, да и от него Теслу в подвале не зарядишь}Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить, на Кубе вон прекрасно ездят на 70ти летних Кадиллаках как у Элвиса и 5/7ках Жигах, что зашли по бартеру за сахар, а у нас же мало кто и на 20ти летний Опель сядет, не то что на Волгу/99ю.Но фраза Преображенского о переписке Каутского со Швондером всё в принципе объясняет.