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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11521115221152311524>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:08

Тут вам і про є-оселю, і про попит і т.д.

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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Суддя з російським паспортом відновився на посаді. Просто чудова новина, особливо для тих, хто голосував за зермаків. Завтра дорожай КРЖН 2х

Чергове дніще пробите ))) Всі умови для повернення співвідчизників додому ) Інвестиції, бізнес )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:59

Frant
Чтоб шото напрогнозировать вначале надо просто научиться считать
Понять чем логарифм от экспоненты отличается, а "Интергал" от "интригала" :mrgreen:
Врубиться из чего состоит себестоимость строительства и на каком минимуме строить будут только нахалстрой с самовольной врезкой в коммуникации(и 146% баком для говна на 10кубов на ...надцать студий) и без собственной ТП 5/10>>>380{газ тянуть вроде ещё дороже, да и от него Теслу в подвале не зарядишь} :mrgreen:
Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить, на Кубе вон прекрасно ездят на 70ти летних Кадиллаках как у Элвиса и 5/7ках Жигах, что зашли по бартеру за сахар, а у нас же мало кто и на 20ти летний Опель сядет, не то что на Волгу/99ю.
Но фраза Преображенского о переписке Каутского со Швондером всё в принципе объясняет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:08

  барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))
П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень.
Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:20

  Frant написав:
  барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))

Жир то тоньше, да не у всех.
Понятно что кое что подешевеет, а кое что и упадёт.
Например я не представляю, кому вообще нужен предаварийный совкофонд(не брежневки рядом с метро) под ремонт на окраинах с алкоконтингентом. Такие могут пойти вниз резво, тогда как екатирининку под капремонт в центре купят, и жильцов даже не :mrgreen: прикопают, а расселят по Трое-Борщагам.
А так конечно вся надежда на "вертолёты" с евродолларами и ипотеку под % гораздо ниже инфляции.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:29

Як змінюються ціни на нерухомість в деяких районах Києва через ремонт метро
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:52

  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве

Ціни мають вниз! Це головний висновок
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:56

  Rack написав:
  beee написав:
духовно в Украине меня уже нет, я не здесь. не осталось ни одного строителя. последнего бригадира повязали на КП, кто-то после ранения, кто-то СЗЧ под следствием.

Настроения сейчас почти везде такие, пока было на что надеяться - цеплялись за надежду, а сейчас - полная неопределенность, плюс законы не работают от слова совсем. Вчера тестя на БП задержали, минут 30 мурыжили, а ему 69 лет - что они там проверяли-я хз, это уже какой то пестец иначе не назовешь.

Ну гляну, как варшавский продастся. Штукатурка сохнет так неохотно.

Кстати в банке сказали, что ограничить доступ к банковской ячейке могут по решению исполнительной. Ничего нового.

ПС
Прошлый ник удалил
Бетон
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:19

  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве

Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?
Не думаю)))
30 квт в місяць в "опалювальний сезон" і ті не сплачував :lol:
somilitark
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