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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11521115221152311524
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:21

  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве

Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

  cherchiltank написав:
  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве

Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)

"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"


таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

somilitark ,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?


В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:51

  Бетон написав:Прошлый ник удалил

Андрюша бетоныч ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:57

  Hotab написав:somilitark ,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?


В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.

Що за персонаж?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:58

  Frant написав:
  Hotab написав:somilitark ,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?


В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.

Що за персонаж?

І мене цікавить
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:58

Бучанський підвал?
Гобсек-"айтишниг" з опеньками?
Frant
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  #<1 ... 11521115221152311524
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