|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:21
Феодал написав:
"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве
Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29
cherchiltank написав: Феодал написав:
"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве
Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал
в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29
somilitark
,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?
В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10617
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2140 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:51
Бетон написав:
Прошлый ник удалил
Андрюша бетоныч ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8972
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:57
Hotab написав:somilitark
,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?
В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.
Що за персонаж?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23631
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:58
Frant написав: Hotab написав:somilitark
,
Дивно, сьогодні не чутно одного персонажа з підклєной сітківкой, співпадіння?
В бані)
І це мене не було, на кому ж він погорів?))
А може втомив модераторів тицяти «скарга» з приводу і без.
Що за персонаж?
І мене цікавить
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9434
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:58
Бучанський підвал?
Гобсек-"айтишниг" з опеньками?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23631
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2513 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24510
|16427032
|
|
|1347
|5415042
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|23387
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|