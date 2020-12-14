Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Яке відношення Бучасервіс має до електропостачання?