Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Яке відношення Бучасервіс має до електропостачання?
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни. Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом. За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету. З жлобами і селюками - швидко розбираються.
Феодал написав:У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
Так і зрозуміти. Що ЖЕК не поспішає розплатитись за спожиті ресусрси. Тому публіка зимою буде без електроенергії. Це просто чудово, мені подобається.
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни. Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом. За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету. З жлобами і селюками - швидко розбираються.
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни.
В нормальних країнах дійсно відключати не будуть. Повісять борг на управляючу компанію, компанія розкидає борг по співвласникам, при несплаті за певний період - власність продається на аукціоні, борг сплачується, всі щасливі.
Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії
это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.
В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.
Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу - ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання
А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).
барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс. Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці)))) П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень. Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН