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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11521115221152311524
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:29

  cherchiltank написав:
  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве

Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)

"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"


таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:51

  Бетон написав:Прошлый ник удалил

Андрюша бетоныч ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:09

  Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення"
Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг.
Интересно что будет в Киеве


https://domik.ua/uk/korysne/photoalbum/m-bucha-tarasivska-vul-10d-91535.html
Керамічна цегла
Рік побудови будинку
2011

  Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"


таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить


Яке відношення Бучасервіс має до електропостачання?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:38

  Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.

Це нормально для будь якої країни.
Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом.
За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету.
З жлобами і селюками - швидко розбираються.
  Феодал написав:У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"

Так і зрозуміти.
Що ЖЕК не поспішає розплатитись за спожиті ресусрси.
Тому публіка зимою буде без електроенергії.
Це просто чудово, мені подобається. :D
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:40

  Frant написав:
  Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.

Це нормально для будь якої країни.
Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом.
За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету.
З жлобами і селюками - швидко розбираються.

Якщо підете на мера - буду за вас голосувати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:25

  Frant написав:
  Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.

Це нормально для будь якої країни.


В нормальних країнах дійсно відключати не будуть.
Повісять борг на управляючу компанію, компанія розкидає борг по співвласникам, при несплаті за певний період - власність продається на аукціоні, борг сплачується, всі щасливі.
finuser521
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:26

  Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії

это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.

В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.

Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу -
ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text

А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:41

  Frant написав:
  барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс.
Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці))))
П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень.
Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН

Пока 15 млн раздают - только вверх
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