Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Відключають персонально коли є договори персональні - тут скоріш за все осбб яке комуналку збирає а потім по загальнобудинковому лічильнику перераховує до постачальника а ніякий не ЖЕК)
"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Востаннє редагувалось Феодал в Сер 10 січ, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Феодал написав:"Буча, вул Тарасівська, 10д. Відключили від електроенергії увесь будинок за борги ЖЕК перед енергопостачальною компанією. Будинок без опалення" Такое сообщение получил от друзей которые живут в Буче, результат отмены моратория на отключение коммунальных услуг. Интересно что будет в Киеве
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд. У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
таке повыдомлення ще отримав, кажуть кп Бучасервіс суєту у місті наводить
Яке відношення Бучасервіс має до електропостачання?
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни. Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом. За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету. З жлобами і селюками - швидко розбираються.
Феодал написав:У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії, а вони в телефонній розмові так і пояснюють :»за борги ЖЕКу». Як це розуміти?"
Так і зрозуміти. Що ЖЕК не поспішає розплатитись за спожиті ресусрси. Тому публіка зимою буде без електроенергії. Це просто чудово, мені подобається.
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни. Взагалі-то, в більшості країн за комуналку платять авансом. За незаконну парковку і порушення правил співіснування -негайні конські штрафи від муніципалітету. З жлобами і селюками - швидко розбираються.
Феодал написав:"Але вимикати так показово будинок на 150 квартир(не територію, за яку у ЖЕКу борг, не ліфти, освітлення в парадних тощо)- це явно абсурд.
Це нормально для будь якої країни.
В нормальних країнах дійсно відключати не будуть. Повісять борг на управляючу компанію, компанія розкидає борг по співвласникам, при несплаті за певний період - власність продається на аукціоні, борг сплачується, всі щасливі.
Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії
это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.
В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.
Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу - ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання
А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).
барабашов написав:Проанализировать желания платёжеспособного клиента где и в чём он хочет жить
їх все меньше і меньше. Жирних котів. Харків, Запоріжжя - під постійними обстрілами. Мінус Маріуполь і чавун. Тому справи не айс. Жир все тоньший. Побачите самі. Порахуєте експоненту на логарифмічній лінійці)))) П.С. Курси гривни до долара тримається за рахунок запозичень. Меньше дадуть нашим розкрадачам - тим гірше для КРЖН
Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії
это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.
В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.
Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу - ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання
А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).
Мені це подобається. За невеликі борги з електроенергії - будинок з небідними жлобами і селюками зимою сидить без електроенергії. Частіше би так! Коли за незаконну парковку стануть жучити мидорів? В Стокгольмі 1 година парковки - 8 євро. Зараз, можливо, 10 євро. За 9 годин 72 чи 90 євро. Тому машин там немає, всі на велосипедах їздять. Навіть небідні люди. Уявляєте???????????? На машинах по Стокгольму катаються ті, кому не шкода віддати щомісячно 1400 євро при середній ЗП 2200 євро/міс. Такої публіки там небагато.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 січ, 2024 13:32, всього редагувалось 2 разів.