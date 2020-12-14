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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11522115231152411525
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:18

  Примат написав:Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет

Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:59

  cherchiltank написав:
  Примат написав:Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет

Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку

Я только предположения высказываю, так как компания вряд ли пойдет на нарушение, оно того не стоит, только штрафы получит, поэтому тоже считаю, что прямых договоров нет, но люди написали, что есть.

И да, сейчас, если счетчик в АСКУЭ и имеет внутренне управляемое реле, то могут отключить удаленно послав на счетчик соответствующую команду на отключение (по технологии плс, зигби, жсм или жпрс)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24

  cherchiltank написав:
  Примат написав:Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет

Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку

Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси.
flyman
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