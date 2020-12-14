Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:18
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:59
Я только предположения высказываю, так как компания вряд ли пойдет на нарушение, оно того не стоит, только штрафы получит, поэтому тоже считаю, что прямых договоров нет, но люди написали, что есть.
И да, сейчас, если счетчик в АСКУЭ и имеет внутренне управляемое реле, то могут отключить удаленно послав на счетчик соответствующую команду на отключение (по технологии плс, зигби, жсм или жпрс)
Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24
Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси.
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