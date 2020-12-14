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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11522115231152411525
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:59

  cherchiltank написав:
  Примат написав:Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет

Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку

Я только предположения высказываю, так как компания вряд ли пойдет на нарушение, оно того не стоит, только штрафы получит, поэтому тоже считаю, что прямых договоров нет, но люди написали, что есть.

И да, сейчас, если счетчик в АСКУЭ и имеет внутренне управляемое реле, то могут отключить удаленно послав на счетчик соответствующую команду на отключение (по технологии плс, зигби, жсм или жпрс)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24

  cherchiltank написав:
  Примат написав:Зображення

судя по всему, в базе данных вашего дома нет

Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку

Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:42

  flyman написав:Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси

Відчувається, що добродій Флаймен - реальний знавець нахалбудів)))

Чомусь я впевнений, що зимою, на морозі -10...-20С, якщо відключити звіздюкам-боржникам електроенергію, то вони швидко оплатять свої борги.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:38

  Frant написав:
  flyman написав:Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси

Відчувається, що добродій Флаймен - реальний знавець нахалбудів)))

Чомусь я впевнений, що зимою, на морозі -10...-20С, якщо відключити звіздюкам-боржникам електроенергію, то вони швидко оплатять свої борги.


емнип, отключать только по решению суда мона

но мона и не торопицца отключать, можно просто начать насчитывать пеню
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:41

  baraka написав:емнип, только по решению суда мона

Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.

А щоб заплатити - лише через суд?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:45

  Frant написав:
  baraka написав:емнип, только по решению суда мона

Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.

А щоб заплатити - лише через суд?


да, иначе, например, можно сделать так:

1) насчитать по конскому тарифу х10
2) попросить заплатить, подождать морозов
3) отключить

и все заплатят :)
и так каждую зиму, золотая жила :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 21:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ищу 2к после строителей 72...78 куе.
а особо ничего нет. пару квартир в варшавском 2.
обещали падение - давайте компенсацию 10 куе хотя бы :mrgreen:
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 21:35

  baraka написав:
  Frant написав:
  baraka написав:емнип, только по решению суда мона

Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.

А щоб заплатити - лише через суд?


да, иначе, например, можно сделать так:

1) насчитать по конскому тарифу х10
2) попросить заплатить, подождать морозов
3) отключить

и все заплатят :)
и так каждую зиму, золотая жила :)

наш жек подал 230 исков на всех должников. около 150 удовлетворили. арест на имущество, счета в банках. причём решение выносятся быстро, арест накладывает частный исполнитель.
заплатили сразу
Бетон
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