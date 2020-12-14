Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:59
cherchiltank написав: Примат написав:
судя по всему, в базе данных вашего дома нет
Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку
Я только предположения высказываю, так как компания вряд ли пойдет на нарушение, оно того не стоит, только штрафы получит, поэтому тоже считаю, что прямых договоров нет, но люди написали, что есть.
И да, сейчас, если счетчик в АСКУЭ и имеет внутренне управляемое реле, то могут отключить удаленно послав на счетчик соответствующую команду на отключение (по технологии плс, зигби, жсм или жпрс)
Примат
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24
cherchiltank написав: Примат написав:
судя по всему, в базе данных вашего дома нет
Там нема ніяких прямих договорів - типове осбб або ук яка збирає гроші за комуналку, при прямих договорах - відключають окрему квартиру плюс опломбовують лічильник і залишають записку
Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси.
flyman
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:42
flyman написав:
Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси
Відчувається, що добродій Флаймен - реальний знавець нахалбудів)))
Чомусь я впевнений, що зимою, на морозі -10...-20С, якщо відключити звіздюкам-боржникам електроенергію, то вони швидко оплатять свої борги.
Frant
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:38
Frant написав: flyman написав:
Може там будинок на промтарифі як будмайданчик.
Може він взагалі ще без поштової адреси
Відчувається, що добродій Флаймен - реальний знавець нахалбудів)))
Чомусь я впевнений, що зимою, на морозі -10...-20С, якщо відключити звіздюкам-боржникам електроенергію, то вони швидко оплатять свої борги.
емнип, отключать только по решению суда мона
но мона и не торопицца отключать, можно просто начать насчитывать пеню
baraka
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:41
baraka написав:
емнип, только по решению суда мона
Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.
А щоб заплатити - лише через суд?
Frant
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:45
Frant написав: baraka написав:
емнип, только по решению суда мона
Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.
А щоб заплатити - лише через суд?
да, иначе, например, можно сделать так:
1) насчитать по конскому тарифу х10
2) попросить заплатить, подождать морозов
3) отключить
и все заплатят
и так каждую зиму, золотая жила
baraka
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Додано: Чет 11 січ, 2024 21:32
ищу 2к после строителей 72...78 куе.
а особо ничего нет. пару квартир в варшавском 2.
обещали падение - давайте компенсацию 10 куе хотя бы
Бетон
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Додано: Чет 11 січ, 2024 21:35
baraka написав: Frant написав: baraka написав:
емнип, только по решению суда мона
Ну нах?
не платити можна, навіть без суда.
Роками і десятиріччями.
А щоб заплатити - лише через суд?
да, иначе, например, можно сделать так:
1) насчитать по конскому тарифу х10
2) попросить заплатить, подождать морозов
3) отключить
и все заплатят
и так каждую зиму, золотая жила
наш жек подал 230 исков на всех должников. около 150 удовлетворили. арест на имущество, счета в банках. причём решение выносятся быстро, арест накладывает частный исполнитель.
заплатили сразу
Бетон
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