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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11523115241152511526
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:44

  Andrey2512 написав:kingkongovets халявщиков нужно наказывать.

Чую, скоро будут битвы круче, чем с ТЦК 😂

Доожников ТЦКашникам будут сдавать, чтобы шли в армию долг отрабатывать?!
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