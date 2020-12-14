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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:44
Andrey2512 написав:kingkongovets
халявщиков нужно наказывать.
Чую, скоро будут битвы круче, чем с ТЦК 😂
Доожников ТЦКашникам будут сдавать, чтобы шли в армию долг отрабатывать?!
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