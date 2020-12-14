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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11524115251152611527>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 08:51

  Frant написав:
  Примат написав:
  Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії

это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.

В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.

Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу -
ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text

А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).

Мені це подобається.
...
В Стокгольмі 1 година парковки - 8 євро. Зараз, можливо, 10 євро. За 9 годин 72 чи 90 євро.
Тому машин там немає, всі на велосипедах їздять. Навіть небідні люди. Уявляєте???????????? :oops:
На машинах по Стокгольму катаються ті, кому не шкода віддати щомісячно 1400 євро при середній ЗП 2200 євро/міс. Такої публіки там небагато. :wink:

https://www.parkingreformatlas.org/park ... -stockholm

30-120 євро в місяць. Але звичайно папір витриамє будь яке число
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильно роблять у Стокгольмі. З великою кількістю авто треба боротися. І таксі у них не старше 3 роки. Був ьам нещодавно. Мені сподобалося
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:20

  Investor_K написав:Правильно роблять у Стокгольмі. З великою кількістю авто треба боротися. І таксі у них не старше 3 роки. Був ьам нещодавно. Мені сподобалося



чи може зупинитись будувати будинки по 25-ть поверхів один навпроти іншого?
вам подобається їздити у забитих газелях та богданах де або жарко або холодно?
:evil:
зате багато "актуальних" велодоріжок намалювали, наче клімат, перепад висот та відстані сприяють у користуванні велосипедом цілий рік у столиці.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:21

  striped написав:а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?

Нет. Не всех.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:40

До речі цікаво що там київміськбуд, фсьо?
ЖК Чарівне місто, вже не добудують?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:52

  Slon_Nosov написав:чи може зупинитись будувати будинки по 25-ть поверхів один навпроти іншого?

Вже зупинились.
Немає для кого.
На "вторинці" житла стільки, що вистачить на 10 років.

  Slon_Nosov написав:ЖК Чарівне місто, вже не добудують?

Через 5-7 років, можливо, й добудують.
Можливо, буде стояти черговий недобуд, як три башти на Троєщині.

Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Через 5-7 років, можливо, й добудують.


просто цікаво за чий рахунок банкет? грошей нема та всі матеріали здорощали, забудовника по факту теж вже немає, ні першого, а ні другого, а ні третьєго, та й забудова занадто велика...
якщо за рахунок платників податків, то я проти!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

striped написав:а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?
лише один евакуатор коштує 200+ куе, плюс зарплатні, обслуговування та паливо, плюс знов таки велика ймовірність корупції

особисто мене дуже влаштовує, що евакуатори приватні - так воно дійсно працює
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг
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