Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав: У всіх прямі договори з надавачем послуг електроенергії
это нарушение, оформляйте жалобу в НКРЭКП и антимонопольный (если он сейчас существует), вы получите еще денежную компенсацию от компании за нарушение с их стороны. Прямые договора на поставку э/э с какой организацией? Может там все должники, и их подал поставщик на отключение.
В любом случае при наличии прямых договоров на поставку э/э такого не должно быть. Могу только предположить, что в распределительной компании не правильно заведена схема, на которой у ЖЭКа нет присоединенных бытовых потребителей, поэтому программа дала возможность сформировать наряд/задание на отключение.
Размер денежной компенсации можете посчитать по данному документу - ПОСТАНОВА 12.06.2018 № 375 Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання
А возможно отключили временно, чтобы сделать переключения, в результате которых бытовой потребитель будет с э/э, а ЖЭК будет отключен (помещения, лифты, освещение, ...), такое делать имеют право (правда должны заранее предупредить о таких работах).
Мені це подобається. ... В Стокгольмі 1 година парковки - 8 євро. Зараз, можливо, 10 євро. За 9 годин 72 чи 90 євро. Тому машин там немає, всі на велосипедах їздять. Навіть небідні люди. Уявляєте???????????? На машинах по Стокгольму катаються ті, кому не шкода віддати щомісячно 1400 євро при середній ЗП 2200 євро/міс. Такої публіки там небагато.
Frant написав:Через 5-7 років, можливо, й добудують.
просто цікаво за чий рахунок банкет? грошей нема та всі матеріали здорощали, забудовника по факту теж вже немає, ні першого, а ні другого, а ні третьєго, та й забудова занадто велика... якщо за рахунок платників податків, то я проти!