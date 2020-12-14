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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:51
Frant написав: kingkongovets написав:
до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг
значить, київське метро можна закривати.
Як анахронізм від високорозвинутої цивілізації.
Скоріше, воно саме закриється - м.Либідська теж вода тече з стелі
дело в том что в сегменте выше уровня "хрущ у метро" близость к метро стоит даже не на 2м месте при принятии решения)
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