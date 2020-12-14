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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:51
Frant написав: kingkongovets написав:
до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг
значить, київське метро можна закривати.
Як анахронізм від високорозвинутої цивілізації.
Скоріше, воно саме закриється - м.Либідська теж вода тече з стелі
дело в том что в сегменте выше уровня "хрущ у метро" близость к метро стоит даже не на 2м месте при принятии решения)
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:21
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:34
Бетон написав:
ищу 2к после строителей 72...78 куе.
а особо ничего нет. пару квартир в варшавском 2.
обещали падение - давайте компенсацию 10 куе хотя бы
По оффтоплю сам с собой.
Варшавский 2 норм? 76 куе
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:38
Slon_Nosov написав:
зате багато "актуальних" велодоріжок намалювали, наче клімат, перепад висот та відстані сприяють у користуванні велосипедом цілий рік у столиці.
Місцеві урбанасти вважають, що то найбільш необхідна річ у Києві, до війни я з ними постійно воював по цих темах.
Цікаво, коли останній раз хтось з них на вєліку по Києву вишивав?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:52
барабашов
что за истерика?
вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...
подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...
думаете какой будет результат?)
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:01
Прохожий написав: Frant написав: kingkongovets написав:
до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг
значить, київське метро можна закривати.
Як анахронізм від високорозвинутої цивілізації.
Скоріше, воно саме закриється - м.Либідська теж вода тече з стелі
дело в том что в сегменте выше уровня "хрущ у метро" близость к метро стоит даже не на 2м месте при принятии решения)
Звісно, тут лише міліардери і мультимільйонери труться
Investor_K написав:
70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
До речі, в основному це багата публіка.
Вони не вважають за потрібне платити. Дійсно, навіщо?
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