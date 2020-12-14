❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:34
Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:38
Місцеві урбанасти вважають, що то найбільш необхідна річ у Києві, до війни я з ними постійно воював по цих темах.
Цікаво, коли останній раз хтось з них на вєліку по Києву вишивав?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:52
барабашов
что за истерика?
вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...
подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...
думаете какой будет результат?)
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:29
По Володимира Івасюка намалювали смугу для громадського транспорту, прибрали багато лівих поворотів та наробили нерегульованих переходів через шість смуг до та після клумб на яких також треба пропускати транспорт. Виглядає по факту як якийсь треш, але якщо немає автівок то на мапі все гарно...
Та велодоріжка, куди ж без неї...
Кінконговець наче на веліку їздить, якще не помиляюсь...
До речі, ЖК Бостон наче швидко рухається, та в темняві працюють на ЖК POLARIS.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:38
Я уверен, что если бы можно было бы стать совладельцем этого "бизнеса" с его текущей доходностью, то бизнес "кавалирка под аренду" остался бы только у горе-застройщиков, которым пришлось бы доделывать ремонты и заниматься обслуживанием своих квартир.
Потому разговоры про стоимость, зарплаты, обслуживание и топливо оставим для бедных чиновников сотен киевских КП.
Инфраструктура города ушатана уже в минус и вопрос только один - какой из мостов первым в Днепр нырнет. Но даже когда это произойдет, фанаты мэра найдут сотни отмазок почему это произошло, но мэр - молодец.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 січ, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:47
Вы знаете я как то не беру именно этот набор продуктов
А свет и отопление потребляю(вода пока копейки стоит)
И мне свет по 2,64/1.32 норм, но я ж уже раз пять писал, что дал ошибочные показания, чуть ли не 10тыс Квт/ч суммарно перед скачком 1.06, что то закрыл, теперь под 13кгрн мне рисуют, причём в П24 я вижу ясно 9000, в понедельник иду в Ясно ругаться, по чатботу и по телефону правильные показания заипался им давать, они что их херят просто что ли?
По отоплению у меня была ситуация ещё веселее. ОСББ, крышная котельная. Топят сильно, просьбу убавить не слышат(кое кому с "рычагами" и +25 холодно). Насчитывают потом под 300уе отопление в мес. без счётчика. Счётчик низзя, оплата за метры. Потом кое кто через суд или мерию добился счётчика. Показывает квитанцию с прикрученным чуть вентилем - 50-55уе за метраж в полтора раза меньше и плюс 21. Некуйственно ипут "за метраж". Если вам на заправке в не пустой бак 100л вашего РР будут регулярно заливать "до полного" 150-200 литров, вы тоже будете им мило улыбаться и суя карточку в терминал рассказывать за икру, балыки, виски и мой случай? Или в морду сапогом для начала диалога через ОБЭП?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
прозваниваю продажу квартир: собственники за границей, задатки срываются, никто не хочет ждать полтора месяца, как я ждал с октября по декабрь, пока дама соизволит приехать с англии.
почему одно два объявления от собственников, остальные от бездельников, неясно. звонишь в разные благовесты, отвечаешь на глупые вопросы кучи помощников, чтобы в итоге услышать - занимается оля, она когда-то перезвонит
Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:01
на варшавский повышенный спрос, всем нннада. Ещё и назвались агенством благовест, ещё б церковью Христа Спасителя назвались бы.
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|