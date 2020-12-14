Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:47

Прохожий написав: барабашов

что за истерика?

вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...

подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...

думаете какой будет результат?) что за истерика?вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...думаете какой будет результат?)

Вы знаете я как то не беру именно этот набор продуктовА свет и отопление потребляю(вода пока копейки стоит)И мне свет по 2,64/1.32 норм, но я ж уже раз пять писал, что дал ошибочные показания, чуть ли не 10тыс Квт/ч суммарно перед скачком 1.06, что то закрыл, теперь под 13кгрн мне рисуют, причём в П24 я вижу ясно 9000, в понедельник иду в Ясно ругаться, по чатботу и по телефону правильные показания заипался им давать, они что их херят просто что ли?По отоплению у меня была ситуация ещё веселее. ОСББ, крышная котельная. Топят сильно, просьбу убавить не слышат(кое кому с "рычагами" и +25 холодно). Насчитывают потом под 300уе отопление в мес. без счётчика. Счётчик низзя, оплата за метры. Потом кое кто через суд или мерию добился счётчика. Показывает квитанцию с прикрученным чуть вентилем - 50-55уе за метраж в полтора раза меньше и плюс 21. Некуйственно ипут "за метраж". Если вам на заправке в не пустой бак 100л вашего РР будут регулярно заливать "до полного" 150-200 литров, вы тоже будете им мило улыбаться и суя карточку в терминал рассказывать за икру, балыки, виски и мой случай? Или в морду сапогом для начала диалога через ОБЭП?