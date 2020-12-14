RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11525115261152711528>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO

Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «‎висить» понад 600 млн грн.

ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9453
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:34

  Бетон написав:ищу 2к после строителей 72...78 куе.
а особо ничего нет. пару квартир в варшавском 2.
обещали падение - давайте компенсацию 10 куе хотя бы :mrgreen:

По оффтоплю сам с собой.
Варшавский 2 норм? 76 куе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 17.12.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:38

  Slon_Nosov написав: :evil:
зате багато "актуальних" велодоріжок намалювали, наче клімат, перепад висот та відстані сприяють у користуванні велосипедом цілий рік у столиці.

Місцеві урбанасти вважають, що то найбільш необхідна річ у Києві, до війни я з ними постійно воював по цих темах.
Цікаво, коли останній раз хтось з них на вєліку по Києву вишивав?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:52

барабашов
что за истерика?
вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...
подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...
думаете какой будет результат?)
Прохожий
 
Повідомлень: 13387
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:29

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав: :evil:
зате багато "актуальних" велодоріжок намалювали, наче клімат, перепад висот та відстані сприяють у користуванні велосипедом цілий рік у столиці.

Місцеві урбанасти вважають, що то найбільш необхідна річ у Києві, до війни я з ними постійно воював по цих темах.
Цікаво, коли останній раз хтось з них на вєліку по Києву вишивав?


По Володимира Івасюка намалювали смугу для громадського транспорту, прибрали багато лівих поворотів та наробили нерегульованих переходів через шість смуг до та після клумб на яких також треба пропускати транспорт. Виглядає по факту як якийсь треш, але якщо немає автівок то на мапі все гарно... :twisted:
Та велодоріжка, куди ж без неї... :(
Кінконговець наче на веліку їздить, якще не помиляюсь... :wink:

До речі, ЖК Бостон наче швидко рухається, та в темняві працюють на ЖК POLARIS.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:38

  kingkongovets написав:
striped написав:а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?
лише один евакуатор коштує 200+ куе, плюс зарплатні, обслуговування та паливо, плюс знов таки велика ймовірність корупції

особисто мене дуже влаштовує, що евакуатори приватні - так воно дійсно працює


Я уверен, что если бы можно было бы стать совладельцем этого "бизнеса" с его текущей доходностью, то бизнес "кавалирка под аренду" остался бы только у горе-застройщиков, которым пришлось бы доделывать ремонты и заниматься обслуживанием своих квартир.
Потому разговоры про стоимость, зарплаты, обслуживание и топливо оставим для бедных чиновников сотен киевских КП.

Инфраструктура города ушатана уже в минус и вопрос только один - какой из мостов первым в Днепр нырнет. Но даже когда это произойдет, фанаты мэра найдут сотни отмазок почему это произошло, но мэр - молодец.
striped
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3518 раз.
Подякували: 707 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 січ, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 17.12.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:47

  Прохожий написав:барабашов
что за истерика?
вот взяли вы в магазе рыбки красной, икорки, балычка ну и вискарика вкусного...
подходите на кассу и говорите: "запишите ка мне в долг в тетрадку т.к. дорого заплачу как нибудь потом может быть"...
думаете какой будет результат?)

Вы знаете я как то не беру именно этот набор продуктов
А свет и отопление потребляю(вода пока копейки стоит)
И мне свет по 2,64/1.32 норм, но я ж уже раз пять писал, что дал ошибочные показания, чуть ли не 10тыс Квт/ч суммарно перед скачком 1.06, что то закрыл, теперь под 13кгрн мне рисуют, причём в П24 я вижу ясно 9000, в понедельник иду в Ясно ругаться, по чатботу и по телефону правильные показания заипался им давать, они что их херят просто что ли?
По отоплению у меня была ситуация ещё веселее. ОСББ, крышная котельная. Топят сильно, просьбу убавить не слышат(кое кому с "рычагами" и +25 холодно). Насчитывают потом под 300уе отопление в мес. без счётчика. Счётчик низзя, оплата за метры. Потом кое кто через суд или мерию добился счётчика. Показывает квитанцию с прикрученным чуть вентилем - 50-55уе за метраж в полтора раза меньше и плюс 21. Некуйственно ипут "за метраж". Если вам на заправке в не пустой бак 100л вашего РР будут регулярно заливать "до полного" 150-200 литров, вы тоже будете им мило улыбаться и суя карточку в терминал рассказывать за икру, балыки, виски и мой случай? Или в морду сапогом для начала диалога через ОБЭП?
барабашов
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

прозваниваю продажу квартир: собственники за границей, задатки срываются, никто не хочет ждать полтора месяца, как я ждал с октября по декабрь, пока дама соизволит приехать с англии.
почему одно два объявления от собственников, остальные от бездельников, неясно. звонишь в разные благовесты, отвечаешь на глупые вопросы кучи помощников, чтобы в итоге услышать - занимается оля, она когда-то перезвонит
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 17.12.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:01

  Бетон написав:прозваниваю продажу квартир: собственники за границей, задатки срываются, никто не хочет ждать полтора месяца, как я ждал с октября по декабрь, пока дама соизволит приехать с англии.
почему одно два объявления от собственников, остальные от бездельников, неясно. звонишь в разные благовесты, отвечаешь на глупые вопросы кучи помощников, чтобы в итоге услышать - занимается оля, она когда-то перезвонит

на варшавский повышенный спрос, всем нннада. Ещё и назвались агенством благовест, ещё б церковью Христа Спасителя назвались бы.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11525115261152711528>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24510 16432734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 15:44
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5417077
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 23987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.