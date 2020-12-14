RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11525115261152711528
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:03

  Бетон написав:прозваниваю продажу квартир: собственники за границей, задатки срываются, никто не хочет ждать полтора месяца, как я ждал с октября по декабрь, пока дама соизволит приехать с англии.
почему одно два объявления от собственников, остальные от бездельников, неясно. звонишь в разные благовесты, отвечаешь на глупые вопросы кучи помощников, чтобы в итоге услышать - занимается оля, она когда-то перезвонит


Обычно доверенностью решается, но люди продают, так как время покупать еще не настало: еще далеко не самые худшие времена позади.
Как мне кажется, дно будет через пару лет после конца войны, будет жесткое осознание реальности и перспектив
Sidus
 
Повідомлень: 882
З нами з: 17.09.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:35

  Бетон написав:по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.

Летом можно и нужно - а сейчас(у нас снега 10см спресованного и далеко уже не белого с Пн)? А в первый холод +5...7 да на подьём(потом мокрый, с застуженной спиной, а то и отитом-менингитом), а в костюме, а по грязной мокрой улице? А в дождь обложной как? Велик это развлечение или спортивная снаряга ноги качать. Пешком за 3км на работу тоже не находишься, хотя молодёжи без артрозов-артритов-варикозов-тромбофлебитов и 5км норм. Но по чистому, они сейчас берцы по колено мало кто носит, а ходят в белых кроссах.
барабашов
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

  striped написав:
  kingkongovets написав:
striped написав:а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?
лише один евакуатор коштує 200+ куе, плюс зарплатні, обслуговування та паливо, плюс знов таки велика ймовірність корупції

особисто мене дуже влаштовує, що евакуатори приватні - так воно дійсно працює


Я уверен, что если бы можно было бы стать совладельцем этого "бизнеса" с его текущей доходностью, то бизнес "кавалирка под аренду" остался бы только у горе-застройщиков, которым пришлось бы доделывать ремонты и заниматься обслуживанием своих квартир.
Потому разговоры про стоимость, зарплаты, обслуживание и топливо оставим для бедных чиновников сотен киевских КП.

Инфраструктура города ушатана уже в минус и вопрос только один - какой из мостов первым в Днепр нырнет. Но даже когда это произойдет, фанаты мэра найдут сотни отмазок почему это произошло, но мэр - молодец.

У нас это просто Корбано-Филатовская прослойка
С регой на Кипре как и парковочные терминалы(они в аренде у этой прослойки, навернр ну ооооочень трудный тендер был :mrgreen: )
А эвакуаторы или Тата, или Мазы маленькие(хотя есть и Хёнде вроде)
Они все хорошо б/у и думаю там весь их парк 200куе стоит.
барабашов
 
Повідомлень: 3817
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

  Бетон написав:по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.

1-3км можна і пішком пройтися, а абсолютна більшість їздить на роботу за 10+км.
Що за звичка розказувати про США та Європу, а при цьому мати мережу доріг як в провінційній Росії?
А сам ти сьогодні на вєліку на роботу звісно ж їздив?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 10.06.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:45

барабашов надо зимние самокаты покупать. я при -10 ездил но не далеко. Акб сильно садится. Ощущения не хуже, чем летом ночью в дождь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21649
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3328 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11525115261152711528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2450, 2451, 2452
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24510 16432734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 15:44
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5417077
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 23987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.