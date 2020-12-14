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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1152611527115281152911530>
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:03

  Бетон написав:прозваниваю продажу квартир: собственники за границей, задатки срываются, никто не хочет ждать полтора месяца, как я ждал с октября по декабрь, пока дама соизволит приехать с англии.
почему одно два объявления от собственников, остальные от бездельников, неясно. звонишь в разные благовесты, отвечаешь на глупые вопросы кучи помощников, чтобы в итоге услышать - занимается оля, она когда-то перезвонит


Обычно доверенностью решается, но люди продают, так как время покупать еще не настало: еще далеко не самые худшие времена позади.
Как мне кажется, дно будет через пару лет после конца войны, будет жесткое осознание реальности и перспектив
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:35

  Бетон написав:по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.

Летом можно и нужно - а сейчас(у нас снега 10см спресованного и далеко уже не белого с Пн)? А в первый холод +5...7 да на подьём(потом мокрый, с застуженной спиной, а то и отитом-менингитом), а в костюме, а по грязной мокрой улице? А в дождь обложной как? Велик это развлечение или спортивная снаряга ноги качать. Пешком за 3км на работу тоже не находишься, хотя молодёжи без артрозов-артритов-варикозов-тромбофлебитов и 5км норм. Но по чистому, они сейчас берцы по колено мало кто носит, а ходят в белых кроссах.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

  striped написав:
  kingkongovets написав:
striped написав:а как в Киеве деньги от эвакуаторов идут в частный карман, а не развитие парковок/города - всех устраивает?
лише один евакуатор коштує 200+ куе, плюс зарплатні, обслуговування та паливо, плюс знов таки велика ймовірність корупції

особисто мене дуже влаштовує, що евакуатори приватні - так воно дійсно працює


Я уверен, что если бы можно было бы стать совладельцем этого "бизнеса" с его текущей доходностью, то бизнес "кавалирка под аренду" остался бы только у горе-застройщиков, которым пришлось бы доделывать ремонты и заниматься обслуживанием своих квартир.
Потому разговоры про стоимость, зарплаты, обслуживание и топливо оставим для бедных чиновников сотен киевских КП.

Инфраструктура города ушатана уже в минус и вопрос только один - какой из мостов первым в Днепр нырнет. Но даже когда это произойдет, фанаты мэра найдут сотни отмазок почему это произошло, но мэр - молодец.

У нас это просто Корбано-Филатовская прослойка
С регой на Кипре как и парковочные терминалы(они в аренде у этой прослойки, навернр ну ооооочень трудный тендер был :mrgreen: )
А эвакуаторы или Тата, или Мазы маленькие(хотя есть и Хёнде вроде)
Они все хорошо б/у и думаю там весь их парк 200куе стоит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:44

  Бетон написав:по яр валу полоса для великов - рай для самокатов. в центре такие полосы - необходимы.
как можно жить за средства США и Европы, но при этом хотеть жить как в сосии? что за привычка гнать корыто за 1..3 километра, а потом искать, где его приткнуть.

1-3км можна і пішком пройтися, а абсолютна більшість їздить на роботу за 10+км.
Що за звичка розказувати про США та Європу, а при цьому мати мережу доріг як в провінційній Росії?
А сам ти сьогодні на вєліку на роботу звісно ж їздив?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:05

метро - бгг

  kingkongovets написав:до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг


https://news.finance.ua/ua/synya-hilka-kyivs-koho-metropolitenu-mozhe-vidnovyty-robotu-cherez-dekil-ka-rokiv-bahmatov

Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.
Про це сказав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в етері телемарафону
За словами Бахматова, пошкоджений тунель необхідно повністю будувати заново, а це може тривати декілька років.
«Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель у тому місці», — сказав він.
Ведучий телемарафону зауважив, що ця інформація може шокувати киян та уточнив, чи заснована ця вона на даних фахівців, які оглядали тунель.
У відповідь Бахматов заявив, що киян має також шокувати і те, що міст метро у Києві - аварійний.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:до речі ріелтори кажуть, що найпопулярніший запит по оренді зараз - «здешевіли» через закриття метро квартири в Голосієво
яких насправді немає, бо ніхто нічого не скинув бгг


https://news.finance.ua/ua/synya-hilka-kyivs-koho-metropolitenu-mozhe-vidnovyty-robotu-cherez-dekil-ka-rokiv-bahmatov

Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років.
Про це сказав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в етері телемарафону
За словами Бахматова, пошкоджений тунель необхідно повністю будувати заново, а це може тривати декілька років.
«Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель у тому місці», — сказав він.
Ведучий телемарафону зауважив, що ця інформація може шокувати киян та уточнив, чи заснована ця вона на даних фахівців, які оглядали тунель.
У відповідь Бахматов заявив, що киян має також шокувати і те, що міст метро у Києві - аварійний.
ху із Бахматов?
як завжди гонить пургу і накидає на Кличка
аварійна ділянка там всього 27 метрів, тунель неглибокого залігання
нічого особливо страшного та складного там нема, не розноси інфолайно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO

Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «‎висить» понад 600 млн грн.

ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!

Так відключати і нараховувати пеню дозволил буквально кілька тижнів тому.
До цього на мене сусіди дивилися як на ідіота, адже я щомісяця платив, на відміну від них (в будинку із 40 квартир платили десь 4-5). Якраз ходять збирають підписи, щоб не відключали боржників до завершення військового стану.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:25

  kingkongovets написав:ху із Бахматов?
як завжди гонить пургу і накидає на Кличка
аварійна ділянка там всього 27 метрів, тунель неглибокого залігання
нічого особливо страшного та складного там нема, не розноси інфолайно

А скільки років ти даш на ремонт?
Зараз нема навіть організації яка могла б це зробити. Що там з метро на Виноградник?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Київ не на болотах а такі негаразди , дивно шо на болотах масквы а особливо петербурга цього неиа після введення в експлуатацію.


я вже неодноразово писав, що ця ділянка пролягає якраз в пливунах під руслом Либіді

а про «негаразди» в пітерському метро погугліть самі, вони теж до речі в пливунах відбувались
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:39

  Frant написав:Давно пора!
В основному боржники - небідна публіка.
Гріють свої хороми 500 м2 з басейнами, теплими підлогами і електропарилками, а платити не хочуть.

Різні бувають ситуації ,
припустимо вас демобілізували а в квартирі, о/р якої оформлені на вас і платежі в онлайнбанку прив1язані до вашого телефона, проживають дружина з дитиною.
Ви 300 ці 200 , як платити ?
Про це депутати подумали?
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