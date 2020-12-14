Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Відновлювальні роботи в ушкодженому тунелі київського метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» можуть тривати від 2-х до 5-ти років. Про це сказав голова Офісу трансформацій Максим Бахматов в етері телемарафону За словами Бахматова, пошкоджений тунель необхідно повністю будувати заново, а це може тривати декілька років. «Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель у тому місці», — сказав він. Ведучий телемарафону зауважив, що ця інформація може шокувати киян та уточнив, чи заснована ця вона на даних фахівців, які оглядали тунель. У відповідь Бахматов заявив, що киян має також шокувати і те, що міст метро у Києві - аварійний.
І нашо вам то метро, з Теремків до центру і на вєліку можна.
швидше від Академістекча було закільцювати по об"їзній червону та сині гілки ШРТ
Frant написав:Давно пора! В основному боржники - небідна публіка. Гріють свої хороми 500 м2 з басейнами, теплими підлогами і електропарилками, а платити не хочуть.
Різні бувають ситуації , припустимо вас демобілізували а в квартирі, о/р якої оформлені на вас і платежі в онлайнбанку прив1язані до вашого телефона, проживають дружина з дитиною. Ви 300 ці 200 , як платити ? Про це депутати подумали?
У монобанку є можливість платити за електроенергію по будь-якій адресі, принаймні в Києві. Думаю, це не єдиний варіант.
Frant написав:Давно пора! В основному боржники - небідна публіка. Гріють свої хороми 500 м2 з басейнами, теплими підлогами і електропарилками, а платити не хочуть.
Різні бувають ситуації , припустимо вас демобілізували а в квартирі, о/р якої оформлені на вас і платежі в онлайнбанку прив1язані до вашого телефона, проживають дружина з дитиною. Ви 300 ці 200 , як платити ? Про це депутати подумали?
"дядя Петя ты дурак?"(с)
для альтернативно одаренных укажу что без всяких "допустим" через П24 можно оплатить коммуналку по ЛЮБОМУ адресу, хоть за квартиру Ахметова)
на этом тупой жлобский оффтоп предлагаю завершить...
Frant написав:Давно пора! В основному боржники - небідна публіка. Гріють свої хороми 500 м2 з басейнами, теплими підлогами і електропарилками, а платити не хочуть.
Різні бувають ситуації , припустимо вас демобілізували а в квартирі, о/р якої оформлені на вас і платежі в онлайнбанку прив1язані до вашого телефона, проживають дружина з дитиною. Ви 300 ці 200 , як платити ? Про це депутати подумали?
"дядя Петя ты дурак?"(с)
для альтернативно одаренных укажу что без всяких "допустим" через П24 можно оплатить коммуналку по ЛЮБОМУ адресу, хоть за квартиру Ахметова)
на этом тупой жлобский оффтоп предлагаю завершить...
ООго ,подтянулись интелектуалы /теаретики, для входа в П24 иногда надо принять звонок или в п24 кликнуть а ты в не зоны и для подтверждения платежа тоже, а тут ты барабашов 200 тый, и как ? И не все в п24 , могут быть в других банках
так Київ теж не на скелях стоїть, тому й вода в метро тут - звичайне штатне явище, але в даному випадку пішов саме пісок, до речі в пітері теж гнали щоб до зʼїзду встигнути, а потім довелося весь тунель перекладати в 90х, та й в нульових там теж проблем вистачало, навіть з модними італійськими підрядниками
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 січ, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:так Київ теж не на скелях стоїть, тому й вода в метро тут - звичайне штатне явище, але в даному випадку пішов саме пісок, до речі в пітері теж гнали щоб до зʼїзду встигнути, а потім довелося весь тунель перекладати в 90х, та й в нульовиз там теж проблем вистачало
Розвивати ШРТ Кличкові дві каденції заважав пісок, чи скелі ?