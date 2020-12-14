Кличко будує метро?flyman написав:Кличкові дві каденції заважав пісок, чи скелі ?
вспокойся вже
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:28
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кличко будує метро?
вспокойся вже
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:31
Болота і скелі з пливунами мерам в Дніпрі?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:39
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якраз в тєму потрапив на очі пост про стан мостів в Україні
це не суто київська, а загальноукраїнська проблема:
«Про катастрофічний стан мостової інфраструктури України відомо всім і часто використовується у політичних маніпуляціях. Але передусім – це питання безпеки людей та забезпечення життєдіяльності міст та держави в цілому.
40% усіх позакласних мостів через річку Дніпро, які є стратегічними та критичними, знаходяться в аварійному стані і потребують термінового ремонту або повного перекриття руху. Ще 15% з них перебувають у передаварійному стані і також вимагають робіт з капітального ремонту. У більшості міст зв'язок між правим і лівим берегами Дніпра забезпечується лише одним мостом.
Близько 15 тисяч (!) мостів та шляхопроводів по всій країні перебувають у непрацездатному та обмежено працездатних станах…
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