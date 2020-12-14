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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11527115281152911530
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Кличкові дві каденції заважав пісок, чи скелі ?
Кличко будує метро?
вспокойся вже
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

якраз в тєму потрапив на очі пост про стан мостів в Україні
це не суто київська, а загальноукраїнська проблема:

«Про катастрофічний стан мостової інфраструктури України відомо всім і часто використовується у політичних маніпуляціях. Але передусім – це питання безпеки людей та забезпечення життєдіяльності міст та держави в цілому.

40% усіх позакласних мостів через річку Дніпро, які є стратегічними та критичними, знаходяться в аварійному стані і потребують термінового ремонту або повного перекриття руху. Ще 15% з них перебувають у передаварійному стані і також вимагають робіт з капітального ремонту. У більшості міст зв'язок між правим і лівим берегами Дніпра забезпечується лише одним мостом.

Близько 15 тисяч (!) мостів та шляхопроводів по всій країні перебувають у непрацездатному та обмежено працездатних станах…

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/wZWM49 ... tid=PkCAf5
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:17

  kingkongovets написав:
unicdima написав:А скільки років ти даш на ремонт?
Зараз нема навіть організації яка могла б це зробити. Що там з метро на Виноградник?

щось дати я тобі зможу лише при зустрічі

вінницька Автострада має і технічні можливості і свій проектний інститут для виконання цієї роботи

всі, з ким я з цього приводу спілкувався стверджують, що упораються навіть швидше, ніж за півроку

при зустрічі ти зможеш лише в штанці собі дати.
Автострада ніколи такі роботи не виконувала, там лише проектування займе в них півроку.
Востаннє редагувалось unicdima в П'ят 12 січ, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:18

  kingkongovets написав:Кличко будує метро?
вспокойся вже

Правильно, не будує. За десять років жодної нової станції, це рекорд.
unicdima
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