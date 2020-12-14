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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:41
Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Давно треба було
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:02
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Так відключати і нараховувати пеню дозволил буквально кілька тижнів тому.
До цього на мене сусіди дивилися як на ідіота, адже я щомісяця платив, на відміну від них (в будинку із 40 квартир платили десь 4-5). Якраз ходять збирають підписи, щоб не відключали боржників до завершення військового стану.
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:18
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
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Бетон
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55
Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
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flyman
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