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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11527115281152911530
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:41

  Investor_K написав:❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO

Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «‎висить» понад 600 млн грн.

ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!

Давно треба було
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:02

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO

Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «‎висить» понад 600 млн грн.

ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!

Так відключати і нараховувати пеню дозволил буквально кілька тижнів тому.
До цього на мене сусіди дивилися як на ідіота, адже я щомісяця платив, на відміну від них (в будинку із 40 квартир платили десь 4-5). Якраз ходять збирають підписи, щоб не відключали боржників до завершення військового стану.


Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.

Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55

  Бетон написав:та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем

кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху

одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 02:10

  cherchiltank написав:
  Investor_K написав:❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO

Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «‎висить» понад 600 млн грн.

ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!

Давно треба було

От тюрьмы и сумы не зарекайся
Народная кацапская поговорка
Тоже можете очутиться в больничке, на почти "первой" группе, без чемодана кэша на 10 лет безбедной жизни на курортах Акурта, а квартиру, когда то купленную за лям с кухней из натурального дерева(ТМ Коля Ркжз(с)) Ахметка уже опечатает и на торги выставит за долг в 300уе допустим.
У нас страна больших возможностей для тех,у кого рычаги посильней и епало понаглей.
Долги судом надо взыскивать блокируя счета и карты. И не списывая автоматом, а то наши "слуги" в своём порыве ускорить "корбаномику" нарисуют вам виртуальных долгов за тепло для газонов, под которыми проходят трубы ТЭЦ, воду для полива кротов там же и ЭЭ,которая теряется при доставке её на границу с ЕС для балансу с ТЭСа и обратно.
барабашов
 
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