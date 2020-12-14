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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:41
Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Давно треба було
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cherchiltank
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:02
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Так відключати і нараховувати пеню дозволил буквально кілька тижнів тому.
До цього на мене сусіди дивилися як на ідіота, адже я щомісяця платив, на відміну від них (в будинку із 40 квартир платили десь 4-5). Якраз ходять збирають підписи, щоб не відключали боржників до завершення військового стану.
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
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Первый
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:18
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
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Бетон
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55
Бетон написав:
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
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flyman
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Додано: Суб 13 січ, 2024 02:10
cherchiltank написав: Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Давно треба було
От тюрьмы и сумы не зарекайся
Народная кацапская поговорка
Тоже можете очутиться в больничке, на почти "первой" группе, без чемодана кэша на 10 лет безбедной жизни на курортах Акурта, а квартиру, когда то купленную за лям с кухней из натурального дерева(ТМ Коля Ркжз(с)) Ахметка уже опечатает и на торги выставит за долг в 300уе допустим.
У нас страна больших возможностей для тех,у кого рычаги посильней и епало понаглей.
Долги судом надо взыскивать блокируя счета и карты. И не списывая автоматом, а то наши "слуги" в своём порыве ускорить "корбаномику" нарисуют вам виртуальных долгов за тепло для газонов, под которыми проходят трубы ТЭЦ, воду для полива кротов там же и ЭЭ,которая теряется при доставке её на границу с ЕС для балансу с ТЭСа и обратно.
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барабашов
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Додано: Суб 13 січ, 2024 08:35
Ну можна ще очутітся і в дурдомі, а можна народитись в Сомалі) до чого це все? До чого призведуть не відключення при несплаті і комунальних? Держава заплатить за неплатників? Звідки? - з податків працюючих звісно. Тобто сплачуючи за умовно бідних ми фактично забираємо ці гроші у майбутніх поколінь. До чого призвів газ по 50 навіть писати не буду)
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cherchiltank
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Додано: Суб 13 січ, 2024 08:36
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
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cherchiltank
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Додано: Суб 13 січ, 2024 08:37
cherchiltank написав:
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
І у мене така ж історія. По усім хатам
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Investor_K
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Додано: Суб 13 січ, 2024 09:19
cherchiltank написав: Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Давно треба було
Місцеві олігархи і таксисти - проти!
Хочуть шари.
Любителям жити на 500 м2 з теплими підлогами і підігрітим басейном - треба трохи напружитись.
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де дорожай????
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Frant
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Додано: Суб 13 січ, 2024 09:24
барабашов написав: cherchiltank написав: Investor_K написав:
❗️70 тисячам українців готуються відключити електрику за борги, – YASNO
Мова йде про Київ та Дніпропетровщину. На боржниках «висить» понад 600 млн грн.
ДЕШЕВШЕ БУДЕ НЕРУХОМІСТЬ!
Давно треба було
От тюрьмы и сумы не зарекайся
Народная кацапская поговорка
Тоже можете очутиться в больничке, на почти "первой" группе, без чемодана кэша на 10 лет безбедной жизни на курортах Акурта, а квартиру, когда то купленную за лям с кухней из натурального дерева(ТМ Коля Ркжз(с)) Ахметка уже опечатает и на торги выставит за долг в 300уе допустим.
У нас страна больших возможностей для тех,у кого рычаги посильней и епало понаглей.
Долги судом надо взыскивать блокируя счета и карты. И не списывая автоматом, а то наши "слуги" в своём порыве ускорить "корбаномику" нарисуют вам виртуальных долгов за тепло для газонов, под которыми проходят трубы ТЭЦ, воду для полива кротов там же и ЭЭ,которая теряется при доставке её на границу с ЕС для балансу с ТЭСа и обратно.
Вам до секти живих людей. Там хоч логіка є.
За спожитий ресурс необхідно платити.
Споживати і не платити - не вихід.
Тим більше що зараз це на грані дешевше грязі.
Про «помилково» подав 10 тис кВт перед подорожчанням це було смішно😂
За борги в 300 уе ніхто виставляти не буде. Не фантазуйте.
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Первый
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