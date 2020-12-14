Давно треба було
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:41
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:02
Так і є. Украіінці вони такі - навіщо платити якщо можна не платити.
Нічого нового не ввели. Відновили те що було. Не розумію в чому страх
А чого дешевшати? Десь не треба платити за спожиту е/е?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та дешевшає все.
весною купив варшавський за 69. восени таку ж квартиру в ому ж будинку 5 поверхами вище за 75.
зараз на 2 м2 менше 77500 куе.
подешевіло.
спасибо всем
кто найдёт за 75 варшавский плюс. любой дом. 62 м2 или 64 м2 окна во двор. - 500 долларов заберёте себе сверху
Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:55
одна ласточка (один Варшавський з е-оселею) весни не робить
Додано: Суб 13 січ, 2024 02:10
От тюрьмы и сумы не зарекайся
Народная кацапская поговорка
Тоже можете очутиться в больничке, на почти "первой" группе, без чемодана кэша на 10 лет безбедной жизни на курортах Акурта, а квартиру, когда то купленную за лям с кухней из натурального дерева(ТМ Коля Ркжз(с)) Ахметка уже опечатает и на торги выставит за долг в 300уе допустим.
У нас страна больших возможностей для тех,у кого рычаги посильней и епало понаглей.
Долги судом надо взыскивать блокируя счета и карты. И не списывая автоматом, а то наши "слуги" в своём порыве ускорить "корбаномику" нарисуют вам виртуальных долгов за тепло для газонов, под которыми проходят трубы ТЭЦ, воду для полива кротов там же и ЭЭ,которая теряется при доставке её на границу с ЕС для балансу с ТЭСа и обратно.
Додано: Суб 13 січ, 2024 08:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну можна ще очутітся і в дурдомі, а можна народитись в Сомалі) до чого це все? До чого призведуть не відключення при несплаті і комунальних? Держава заплатить за неплатників? Звідки? - з податків працюючих звісно. Тобто сплачуючи за умовно бідних ми фактично забираємо ці гроші у майбутніх поколінь. До чого призвів газ по 50 навіть писати не буду)
Додано: Суб 13 січ, 2024 08:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Додано: Суб 13 січ, 2024 08:37
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:24
Вам до секти живих людей. Там хоч логіка є.
За спожитий ресурс необхідно платити.
Споживати і не платити - не вихід.
Тим більше що зараз це на грані дешевше грязі.
Про «помилково» подав 10 тис кВт перед подорожчанням це було смішно😂
За борги в 300 уе ніхто виставляти не буде. Не фантазуйте.
Для інформації. В ваших 2.64 за кВт з пдв грошей для ахметова немає. Ціна ее без транспортування і розподілу зараз без пдв під ід 4 грн за кВт
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:57
З такою вдачею можна грати у лотерею
у мене в Укриїні залишилось кілька об*єктів, і по кожному якийсь цікавий борг від 1-2 к грн, одна з моїх історій про квартиру 38м.кв:
зламався у мене лічильник єлектроенергії, зразу оформив заявку, десь місяць прожив без лічильника і рахунок вони мені виставили 1 300 грн/місяць. а за звичай я сплачую по лічильнику 200-300 грн/місяць
Відбулось це в серпні, і платити за цей випадок я не збираюсь.
Ми повинні побудувати справедливе суспільство
Востаннє редагувалось Феодал в Суб 13 січ, 2024 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|