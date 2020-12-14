Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Все буває вперше. От в мене якраз 1 січня намалювався борг з водоканалу ~3 к. грн. по загально будинковому лічильнику. До цього в жодній квитанції не було боргу, а тепер за кожен місяць заднім числом 300 грн перетворилось в 600...
cherchiltank написав:Доречі жодного разу не мав боргу за комунальні послуги і жодного разу нічого зайвого мені не нараховували - дивно, правда?)
Після того як почали нараховувати якись борги за опалення влітку, я перестав платити зовсім. Чому цифри на місяць гуляють від 60 грн до 300 грн незрозуміло. Це в них останніх пару років зветься за "існуання системи опалення"... До речі опалення увімкнув 25 листопада, в квартирі температура була 21-22, але жінці холодно. За грудень використав 0,6 гкал на палювальну площу: 82.2м2, +-1000 грн, ще +-500 мабуть накинули за мопи, або знову десь дуркують.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 13 січ, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.